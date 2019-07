Először köszöntött be a nyár a tibeti fennsíkon, a Kínai Népköztársaság Tibeti Autonóm Területének fővárosában, Lhászában a területi klímakutató központ csütörtöki közlése szerint.



Lhászában, amelynek átlagos tengerszint feletti magassága 3650 méter, június 23-án 22 Celsius-fokos napi átlaghőmérsékletet regisztráltak, majd ez a szokatlan meleg június 25. és június 29. között is megmaradt.



Az évszakok felosztására vonatkozó kínai szabályok szerint ez azt jelenti, hogy a városban június 23-án beköszöntött a nyár, először a meteorológiai adatok gyűjtésének kezdete, 1981 óta.



Tibetben június kezdete óta magas hőmérsékletek és kisebb esőzések voltak jellemzőek, az átlagos hőmérséklet pedig 13,7 Celsius-fok volt, 1,3 fokkal magasabb az éves átlagértéknél.



Június 24-én a régió hat megfigyelő helyszínén mértek rekordmagas hőmérsékletet: Gjakában a nap legmelegebb óráiban a 32,6 fokot is elérte.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)