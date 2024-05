Az ő örökségét vette át a győri néprajzkutató Géber József, és a szintén győri kötődésű Kassai Edina. József a tájház vezetőjeként gondozza néprajzi örökségünket, míg Edina a Felpécért Alapítvány elnökeként dolgozik az egyre bővülő intézmény fejlődéséért. Hiszen a falumúzeum és közösségi tér mellett már gazdasági skanzen és présház is várja a látogatókat. Azért, hogy a következő generációk is megismerkedjenek a magyar vidék gazdag hagyományaival, számos programot és gyermektábort is szerveznek a csodálatos vidéki környezetbe.

