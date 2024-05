A bíróság a férfit előkészítő ülésen 2 év 4 hó börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az elsőfokú ítéletet az elkövető és védő tudomásul vette, az ügyész három munkanapot tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére. Így az még nem jogerős

A vádirat szerint az elkövető 2022 novembere óta életvitelszerűen a nagyszülei tulajdonában álló komáromi társasházi lakásában lakott. Rendszeresen italozott, ittas állapotban gyakran agresszív volt: kiabált és veszekedett a nagyszüleivel, illetve a lakás berendezési tárgyait is megrongálta.

A vádlott tavaly január 19-én is agresszíven viselkedett, több berendezési és használati tárgyat összetört a lakásban, majd a lépcsőházi ablakot is kitörte. Ezután egy késsel a kezében hőzöngött és kiabált. A lakossági bejelentést követően kiérkezett a helyszínre két rendőr. A férfi a konyhai késsel a kezében, agressziótól eltorzult arccal a rendőrök felé indult s közben azt kiabálta: „Gyertek, kinyírlak benneteket is, utána meg magammal végzek!”.

A rendőrök a fenyegetés és a támadás miatt kihátráltak a lakásból és felszólították a vádlottat, hogy tegye le a kést. Az előszobába visszahátráló férfit folyamatosan igyekeztek megnyugtatni. Az vádlott újra előlépett késsel a kezében, közölte, hogy meg akar halni, majd letette és átcsuúsztatta a rendőröknek az éles fegyvert.