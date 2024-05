„A kvalifikációs időszakban mutatott eredmények alapján úgy látom, sportolóink remek formában vannak: valamennyi tokiói sportágban Párizsba is reális a kijutás, emellett valamennyi tokiói éremszerző sportágban Párizsban is reális az éremszerzés. Nagy öröm számunkra továbbá, hogy olyan sportágakban is lesz paralimpiai résztvevőnk, amelyekben nem voltunk jelen az elmúlt paralimpiákon, így nemcsak sportolói létszámban mutat emelkedést a Magyar Paralimpiai Csapat, hanem a sportági sokszínűség is növekszik. A sportolói teljesítmény ilyen magas szinten történő fenntartása nem valósulhatna meg az olyan elkötelezett támogatók nélkül, mint a K&H, amiért csak hálásak lehetünk!” – emelte ki Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke.

A K&H mozdulj! paralimpiai ösztöndíjprogram 2024-es díjazottja felnőtt kategóriában: Szvitacs Alexa asztaliteniszező. A Győri Atlétikai Club para-asztaliteniszezője fiatalon szeretett bele a sportágba, az épek között korosztályos viadalokat nyert. 2018-ban toxikussokk-szindróma következtében amputálni kellett lábujjait és bal karját könyöktől lefelé. Már a betegágyon megfogadta, hogy paralimpiai bajnok lesz. Műtétje után 9 hónappal már para Európa-bajnokságot nyert, amivel kvótát szerzett a tokiói paralimpiára, ahol harmadik helyezést ért el. 2022-ben aranyérmes lett a para-asztalitenisz világbajnokságon saját kategóriájában. 2023-ban egyéniben és női párosban ezüst-, vegyes párosban pedig bronzérmet nyert a franciaországi para-asztalitenisz világkupa-viadalon és az Európa-bajnokságon is dobogós helyezést tudott szerezni egyéniben és párosban is. Az idei világkupa versenyeken 4 arany-, 5 ezüst- és 3 bronzérmet gyűjtött eddig. A ranglista élmezőnyében lévő sportoló biztosan indul a párizsi paralimpián egyéniben és női párosban is.