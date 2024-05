A judoinfo.hu szaklap tájékoztatása szerint előzetesen száz ország csaknem hatszáz versenyzője nevezett az Egyesült Arab Emírségek fővárosában sorra kerülő vb-re, amely az utolsó nagy viadal lesz az olimpiai kvalifikációs sorozatban. A győri Sipőcz Richárd és a koroncói Gyertyás Róza is tagja a magyar csapatnak.

A győri Sipőcz Richárdnak legalább a 16 közé kellene jutnia.

A férfiaknál tatamira lép az újdonsült Eb-bronzérmes Pongrácz Bence, a háromszoros kontinensbajnoki bronzérmes Ungvári Attila, az olimpiai bronzérmes Tóth Krisztián, a junior világbajnok Sáfrány Péter, a Grand Slam-érmes Vég Zsombor és várhatóan a sérülése után visszatérő, hétszeres korosztályos Európa-bajnok Sipőcz Richárd. A nőknél az olimpiai ötödik helyezett, kétszeres Eb-bronzérmes Pupp Réka, a kétszeres U23-as Európa-bajnok koroncói Gyertyás Róza és az Eb-bronzérmes Gercsák Szabina indul majd harcba. A nagy hiányzó a legutóbbi világbajnokság magyar hőse, Özbas Szofi lesz, aki már a párizsi olimpiára készül, és kihagyja a vb-t.

Abu-Dzabiban részt vesz a magyar válogatott a vegyes csapatversenyben is, amelyben három férfi (73, 90 és +90 kg), illetve három női (57, 70 és +70) súlycsoportban rendeznek mérkőzéseket. A válogatott kerete erre a versenyszámra kiegészül a miskolci Czerlau Jenniferrel.

Ungvári Miklós, a férfi válogatott szövetségi kapitánya kedden az M4 Sport csatornának elmondta, túlvannak az utolsó keretedzésen.

"A vb-n magas pontszámot adó meccsek jönnek, minden győzelemnek nagy súlya van. Végnek kiugrott a válla Kazahsztánban, még nem százszázalékos, Pongrácz az Eb-bronzzal váltotta meg a repjegyét a világbajnokságra, ő bravúrra is képes lehet. Öcsém, Attila karfeszítéses sérülést szenvedett az Eb-n, ő a napokban Kazahsztánban az ötödik helyével nagyjából bebiztosította a helyét Párizsban, de azért nem dőlhet még hátra. Sipőcz Richárd most tér vissza sérüléséből, és ha bejut a 16-ba, direkt kvalifikációs helyen lehet. Tóth Krisztiánnak biztos a kvótája, de ő bevallottan szeretne világbajnok lenni" - sorolta a szakvezető.

Tavaly a dohai vb-n Özbas Szofi állhatott fel a dobogó harmadik fokára, Pupp Réka ötödik, Ungvári Attila pedig hetedik lett.

Nagy elismerés, hogy az év legfontosabb eseményén ismét lesz magyar versenybíró a párizsi olimpiára is jelölt Gosztonyi Balázs személyében.



Győri és koroncói a magyar vb-csapatban

Férfiak:

66 kg: Pongrácz Bence (VSD), 81 kg: Ungvári Attila (Budaörsi SC), 90 kg: Tóth Krisztián (MTK Budapest), Sáfrány Péter (Miskolci VSC), 100 kg: Vég Zsombor (Ceglédi VSE), +100 kg: Sipőcz Richárd (Széchenyi Egyetem SE)

Nők:

52 kg: Pupp Réka (Atomerőmű SE), Gyertyás Róza (Koroncói Tutti JK), 70 kg: Gercsák Szabina (Atomerőmű SE)

Csapatverseny:

Pongrácz Bence (73 kg), Tóth Krisztián, Sáfrány Péter (90 kg), Vég Zsombor, Sipőcz Richárd (+90 kg), Pupp Réka (57 kg), Gercsák Szabina (70 kg), Czerlau Jennifer (+70 kg, Miskolci VSC)