Több mint háromévtizeddel ezelőtt került fel a fesztiválvárosok listájára Sopron, amely a Lobenwein Norbert és Fülöp Zoltán párosnak köszönhető, akik megalapították a Volt fesztivált. Az évek során hatalmasra nőtte ki magát a könnyűzenei rendezvénysorozat, amely számtalan hazai és nemzetközi csillagot látott vendégül Sopronban. A fesztivál atyai azonban tavaly a hazai fesztiválpiacon egy teljesen új formátummal jelentek meg a SopronFesttel, amely az úgynevezett urban tematikával robbant be a köztudatba: több napon keresztül napközben a városban számtalan gasztronómiai és kulturális programokkal várják a kikapcsolódni vágyókat, míg délutántól hajnalig a Lőverek adott otthont a legnagyobb koncerteknek.

A SopronFest alapítójának, Lobenwein Norbertnek személyes motivációja, hogy az egész várost megmozgató rendezvénysorozatot keltsen életre Sopronban, amely fellendíti a város turisztikai életét. Fotó: Máthé Daniella

- Tavaly mutatkozott be a SopronFest a hazai fesztiválpiacon egy teljesen új tematikával az „urbán fesztivál” jelleggel. Honnan jött az ötlet, hogy a könnyűzenei fesztivál mellett az egész várost kulturális és szórakoztató programokkal töltsék meg?

- A felkérés a város polgármesterétől, Farkas Cipriántól érkezett. Ő vetette fel, hogy Sopron “nem maradhat ünnep nélkül”, próbáljunk meg közösen elindítani egy olyan új fesztivált, amely valóban ünnepi hangulatot hoz a városunkba. Egy egészen újszerű koncepciót találtunk ki, amelynek lényege az, hogy bár a fő szervezők mi vagyunk, a program gerincét és a koordinálást mi végezzük, de a város kulturális életének fontos szereplőit felkértük, bevontuk a programszervezésbe. Ennek köszönhető az idei, igazán tartalmas kínálat: közel 80 helyszínen 300 program valósul meg. Fesztiválos élettel telnek meg a soproni éttermek, kávézók, klubok, teraszok, utcák és terek, a pünkösdi hétvégén pedig a Lővérekben, az erdő szélén épül fel a fő helyszínünk, rengeteg koncerttel.

Sopron a fesztiválvárosok listáján

- Sopron évtizedekkel ezelőtt felkerült a fesztiválvárosok listájára. Miért tartja fontosnak, hogy legyen a városban egy olyan programsorozat, amely mindenkit megmozgat?

- Ebben természetesen személyes motiváció is jelen van, hiszen soproni születésüként nagyon fontos, hogy ezzel a szállal is kötődhessünk a városunkhoz. De ennél vannak természetesen magasabb szempontok is. Az elmúlt három évtizedben láttuk, megszoktuk, hogy egy jól működő fesztivál milyen hatással tud lenni Sopron turisztikai életére, hogyan tudja építeni a város imázsát. Sopron egy vendégszerető város, a fesztivál és a helyiek szó szerint együtt lélegeznek, egymást segítve dolgozunk azon, hogy a turisták szeressenek eljönni hozzánk és jól érezzék itt magukat.

- Hogyan értékelné, az első SopronFest úgy sikerült, ahogy tervezték?

- Az első SopronFest minden értelemben próbának volt tekinthető, alkalmas volt arra, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk.

Az idei évben a fesztivál kapacitását megduplázzuk, de kifejezett célunk az, hogy méretében is egy fenntartható és emberi léptékű fesztivál tudjunk maradni.

Ma már az idei év első napjairól is vannak tapasztalataink, hiszen múlt péntek óta zajlik a fesztivál, több koncertünk volt a Fő téren és elindult tucatnyi képzőművészeti tárlat. A Hűség Városa című kiállítást vasárnap Lévai Anikó nyitotta meg, Bukta Imre, Ef Zámbó István, Soós Nóra Weiler Péter és még számos művész képei, közel 80 alkotás a hét végéig látható a Liszt Központban. Az itt bemutatkozó művészek pedig a pünkösdi hétvégén a Várkerületen egy művésztelepen alkotnak, munka közben lehet találkozni velük. A fesztivált startja igazán jó sikerült: Puzsér Róbert és Sebestyén Balázs podcast beszélgetése és Demjén Ferenc koncertje is teltházas volt. Csütörtök este pedig újra megtelt a Fő tér, ahol a nulladik napon a Kispál és a Borzv, illetve a Necc Party várta a közönséget.

SopronFest: Titkos kincsek

- A SopronFest a város értékeire és az itt élők büszkeségei­re épül. Milyen szempontok alapján állították össze az idei programokat?

- Fontos, hogy megmutassuk a városi ismert és titkos kincseit is. A vonzó koncert kínálat mellett például az egykori Vasfüggöny útvonalát Trabantokkal lehet bejárni, bortúrákat szervezünk a legjobb, legismertebb soproni pincészetekben, de még a sopronkőhidai börtön is beszállt a programjainkba, a szigorúan zárt kapuk is kinyitnak néhány napra a kíváncsi fesztiválozók számára. Hónapokkal ezelőtt meghírdettük, hogy vártuk a soproniak program ötleteit, ajánlatait. Volt miből válogatnunk, tényleg rengeteg izgalmas és különleges programmal álltak elő. Ezekben a napokban nem lehet úgy sétálni az utcán, beülni egy helyre, vagy teraszra, hogy ott valamilyen kulturális program, beszélgetés, kiállítással ne találkoznánk.

- Mennyire jelentett kihívást, hogy a soproni vállalkozókat is bevonják a programokba?

- Kifejezetten szoros partneri kapcsolat alakult ki a rengeteg helyi vállalkozóval. A legjobb soproni éttermekben például eglész héten vendég séfekkel találkozhatunk. Már megfordult nálunk a napokban Gianni, Mautner Zsófi és a balatonszemesi Kistücsök Étterem séfje, de érkezik még Bíró Lajos és Szabi a pék is.

Megtelt közönséggel Sopron Fő tere a Demjén Ferenc koncerten. Fotó: Máthé Daniella

Közkedvelt előadók a színpadon

- A második SopronFest olyan programkínálattal is bővül, mint például a Secret Garden. Honnan szerzik az inspirációkat, hogy évről-évre újdonsággal készüljenek?

- Azt “vállaltuk” a közönség felé, hogy minden évben bemutatjuk a hazai könnyűzenei élet keresztmetszetélt, a klubok, fesztiválok kedvenceit. Ezen a téren azt gondolom, jól teljesítünk, hiszen például Azahriah és a Halott Pénz az év első felében kizárólag a SopronFesten lép színpadra, de a színes kínálatban Majka, a Quimby, Dzsúdló, Beton.Hofi, Rúzsa Magdi, a Carson Coma, de még a Korda Győrgy-Balázs Klári házaspár is színpadra lép a pünkösdi hétvégén a közel 100 koncert között. A Lővérek egy csodálatos helyszín, a közönség, a fellépők és mi magunk is nagyon szeretjük. A Secret Garden pedig valóbal egy fontos újítás, amelyet nagyon várunk. Tudjuk, hogy a közönség szereti a meglepetéseket, a titkos helyeket. Ez a helyszín a fák ölelésében épül fel és olyan nevek szerepelnek itt, mint a Kruder & Dorfmeister páros, Sigma, vagy éppen a Pogány Induló. Biztosra vesszük, hogy ez lesz a közönség egyik kedvenc helyszíne, ahol a délutáni órákban Kadarkai Endre podcastje keretében ByeAlex lesz a vendég, egy másik beszélgetést pedig a Halott Pénz részvételével rendezünk ugyanitt. A podcastekre érdemes felhívni a figyelmet, hiszen városszerte naponta több beszélgetés zajlik, olyan nevekkel, mint például Hajós András, Kende-Hofher Krisztina, a volt köztársasági elnök, Áder János vendége Steigervald Krisztián lesz, a mesterséges intelligencia kérdéséről Tart Annamária “Hol a boldogság mostanában?” című könyve kapcsán a szerző mellett Nánási Pál, Weiler éter és Szabó Béla beszélget.