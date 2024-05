A maratoni kajak-kenu vb-vel kapcsolatban Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára, a magyar szövetség elnöke elmondta: „Mindegyik rendezés valamilyen okból különleges volt, de ezeknek is köszönhető, hogy megvan a bizalom a magyar, ezen belül a győri rendezés iránt a nemzetközi szövetségtől. Természetesen azon dolgozunk a következő egy évben, hogy ismét megfeleljünk majd az elvárásoknak.

A kajak-kenu vb győri rendezéséről tartott sajtótájékoztatót Schmidt Gábor, Ruud Heijselaar, Dézsi Csaba András, Kadler Viktor szövetségi kapitány, Csay Renáta sokszoros világbajnok és Weisz Róbert.

Fotó: Molcsányi Máté

Dézsi Csaba András, Győr polgármestere azt elevenítette fel, hogy az első vb idején alpolgármester volt, így jól emlékszik a versenyre.

A kajak-kenu vb-re felújítják a céltornyot

„Gyakorlatilag ott tűnt fel Csay Renáta, aki aztán a szakág ikonikus alakja lett. Onnantól követtem a pályafutását, és rajta keresztül a maratoni kajak-kenut is, mely itt helyben nagyon fontos sportág, a győriek szívéhez közel áll, éppen Reni miatt is, aki hű maradt a városhoz. Kellenek az ilyen egyéniségek” – mondta a városvezető, aki bejelentést is tett: az 1999-es vb-re elkészült céltorony megérett a felújításra, és ezt a jövő évi vb-ig meg is valósítják, erre már különítettek el forrást.

Ruud Heijselaar, a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség Maraton Bizottságának elnöke így fogalmazott: „Többször voltam itt, ismerem a pályát, a magyar és győri szervezőket. Biztos vagyok benne, hogy ismételten jó házigazdája lesz a város a vb-nek. Örömmel látom a mostani országos bajnokságot, minden gördülékeny, pedig itt jóval több a versenyző, mint lesz a vb-n. Szóval nyugodt vagyok.