Bebizonyították, hogy nemcsak beszélnek a sportról, hanem fizikailag is teljesítenek. Az elmúlt napokban az ország egyik legnagyobb futóversenyén, a XVIII. Ultrabalatonon teljesítették – egyikük kerékpárral, másikuk futva – az előírt távot.

Teljesítményükkel felhívták a figyelmet, hogy kemény felkészüléssel az emberi teljesítőképesség határáig el lehet jutni. Kitartó munkájukat a munkahelyükön is elismerték. A két sportvezető ígéretet tett, hogy jövőre is megbirkóznak a kemény feladattal. Kijelentették, hogy szervezetüket bátran terhelik, mert személyiségük a kemény próbatételektől válik igazán erőssé.