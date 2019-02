Tusk szerint a pokolban van egy külön hely a brit kilépéspárti kampány szervezői számára

Ötven nap van hátra a kilépésig. Tudom, hogy még mindig nagyon sokan reménykednek a folyamat visszafordításában, és én is velük vagyok teljes szívvel, azonban a tények nyilvánvalóak. A brit kormányfőnek, illetve az ellenzék vezetőjének Brexit-párti kiállása jelenleg kizárja ennek a lehetőségét"

A pokolban van egy külön hely azok számára, akik az Egyesült Királyság európai uniós kiválásáért kampányoltak anélkül, hogy bármiféle tervük lett volna arra nézve, miként lehet ezt biztonságosan végrehajtani - jelentette ki az Európai Tanács elnöke szerdán Brüsszelben.- mondta Donald Tusk, miután Leo Varadkar ír miniszterelnökkel egyeztetett."A bennmaradás ügyét ma egyetlen politikai erő sem képviseli. Nem örülök ennek, de a tényekkel nem lehet vitatkozni" - tette hozzá.Reményét fejezte ki, hogy Theresa May brit kormányfő csütörtökön új, működőképes javaslatokkal áll elő a rendezetlen kiválás elkerülése érdekében, valamint ismét leszögezte, hogy nem tárgyalható újra a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről szóló szerződés, ahogy benne az úgynevezett ír-északír tartalékmegoldás sem., amihez a londoni parlament elutasítása miatt holtpontra jutott folyamat felélesztésére van szükség.Hangsúlyozta, hogy a brit belpolitikai konfliktus alapját képező, úgynevezett backstop-záradék az ír-szigeti béke fenntartásának biztosításához szükséges. "Az EU elsősorban békeprojekt, nem tesszük kockára a békét, nem határozzuk meg a lejárati idejét a megbékélésnek, ezért elengedhetetlen a pótmegoldás" - húzta alá.

Nyújtsanak hiteles garanciákat az észak-írországi béke fenntartására, és akkor megbízható barátként távozhat az Egyesült Királyság"

Egyébként azon tűnődtem, hogyan nézhet ki a pokolban az azok számára fenntartott külön hely, akik a Brexit mellett kampányoltak anélkül, hogy bármiféle tervük lett volna arra nézve, miként lehet ezt biztonságosan végrehajtani"

A kilépés után megszabadulunk a hozzá hasonló, senki által meg nem választott, arrogáns zaklatóktól. Számomra inkább úgy hangzik, mint a paradicsom"

- közölte.- fogalmazott Donald Tusk.Szakemberek szerint az Egyesült Királyságban minden bizonnyal nagy felháborodást keltő kijelentés nem rögtönzés volt, mert azt azonnal közzé is tették az Európai Tanács elnökének Twitter-oldalán.Leo Varadkar azon véleményének adott hangot, hogy a ratifikálásra váró kiválási szerződés a "lehető legjobb megoldás", a brit belpolitika instabilitása pedig jól demonstrálja, miért is van szükség az ír tartalékmegoldásra. Emellett figyelmeztetett, folytatni kell a felkészülést az Egyesült Királyság megállapodás nélküli kiesése esetére.A sajtóértekezlet végén bekapcsolva maradt Varadkar mikrofonja, így lehetett hallani, amint nevetve azt mondja Tusknak, hogy bár igaza van, a brit sajtóban ezért a mondatáért "nagy bajba fog kerülni".Nigel Farage brit európai parlamenti (EP-) képviselő,- írta.Az ír kormányfő később Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével tárgyalt, akivel közös közleményt adtak ki, és, az ugyanis az egyetlen lehetséges megoldás.Juncker elmondta, hogy a csütörtökön Brüsszelbe látogató Theresa May teljes mértékben tisztában van a bizottság álláspontjával.