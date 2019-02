Tizenhárom éve téma, hogy szálloda épül a ruhagyár helyén Sopronban

A Rákóczi utcai tömbön emléktábla hirdeti: „Ebben az épületben hirdették ki 1921. december 17-én Sopron és környéke népszavazás eredményét: magyarok maradtunk." A népszavazás századik évfordulójáig már három év sincs hátra.



Tizenhárom éve téma, hogy szálloda épül a ruhagyár helyén. Fotó: Magasi

A Kisalföld a kezdetektől nyomon követte a Rákóczi utcai épület rendszerváltás utáni sorsát. 2004 novemberében közöltük, a tulajdonosok eladnák az ingatlant, a ruhagyár termelését 2005-ben le is állították. 2006 februárjában arról írtunk, hogy szálloda épülhet a helyén, miután egy kecskeméti székhelyű befektetőcsoport hatszázmillió forintért hozzájutott az ingatlanhoz. 2008-ban azt ígérték, hogy három éven belül felépül nyolc-tíz milliárdos beruházással az exkluzív, négycsillagos szálloda, a Hotel Scarbantia.A jogerős építési engedélyre 2010-ig kellett várni, azóta is Csipkerózsika-álmát alussza a projekt. A világgazdasági válság hatására kihátrált a bank a szállodai projektből – emiatt még a bontást sem kezdhették el. Új hitelezőt pedig a jelek szerint nem sikerült találniuk. Pedig a történelmi épület frekventált helyen áll, s azon túl, hogy rontja a városképet, már egyre veszélyesebb is...