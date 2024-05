„Sok meccsen jártam , de ilyet még nem láttam futballpályán” – jelentette ki Arnold Csaba, a győri DAC sokat megélt elnöke a hétvégi DAC II–Győri Cápák megye hármas bajnoki végén történtekkel kapcsolatban.

„Pedig kimondottan jól vezette a meccset a fiatal bíró, nem fújt se nekünk, sem az ellenfélnek. Egy-nullás vezetésünknél megadott egy tizenegyest a vendégcsapatnak, ami után döntetlen lett az állás. Később aztán nekünk is megítélt egy büntetőt, hasonló szituációt követően. A meccs vége felé egy piros lapot is kiosztott a vendégek egyik játékosának, de még ekkor sem tűnt úgy, hogy botrány lesz, nem is volt indokolt. A lefújás után aztán már a kispadról rohant oda hozzá a vendégek egyik lecserélt futballistája, aki aztán kétszer is megütötte – tette hozzá a sportvezető. – Szinte őrjöngött, üvöltözött, a saját társainak kellett lefogniuk, ami nem volt egyszerű, s ha nem így tesznek, biztosan folytatja az ütlegelést. Időközben a rendezők is a játéktérre értek, s körbevették, hogy megvédjék a játékvezetőt.”

Néha nem könnyű a játékvezetők dolga. Fotó: illusztráció (Kisalföld-archívum)

Aki – bár nem tudni, hogy milyen sérülést szenvedett – nem esett pánikba, s volt annyi lélekjelenléte, hogy felmutatta a piros lapot a magáról megfeledkezett labdarúgónak.

Természetesen megkérdeztük a másik felet, a vendégcsapat egyik képviselőjét is. A Győri Cápák szakosztályvezetője megköszönte ugyan a megkeresést, de nem kívánt az esettel kapcsolatban nyilatkozni.

A botrány kapcsán egyébként nagyon gyorsan megszületett a példás ítélet. Az MLSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság fegyelmi bizott- sága Németh Rolandot, a Győri Cápák játékosát (mint visszaesőt) minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől végleg(!) eltiltotta. Ez azt jelenti, hogy a 24 éves futballista hivatalos találkozón már soha többet nem léphet pályára.

Úgy tudni azonban, ezzel még nem ért véget az ügy. Információnk szerint feljelentették a bírót megtámadó játékost, akinek így a hatóságok előtt is felelnie kell meggondolatlan cselekedete miatt.