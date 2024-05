Véget ért az NB I alapszakasza, és immáron a rájátszásra készülnek az érintett csapatok a Simple Ligában. A végeredmény: 1. FTC 62 pont, 2. ETO 58, 3. MTK 53, 4. Puskás Akadémia 48.

Az alapszakasz gólkirálynői címét – amely egyben a bajnokság gólkirálynőjét jelenti – Vachter Fanni, az ETO válogatott játékosa szerezte meg. Toronymagasan lett első 29 találattal, mögötte Siklér Kinga (MTK) következik 17 góllal. Az első ötben végzett a szintén győri Kocsán Petra is – 10 alkalommal volt eredményes –, noha sérülése miatt csak a mérkőzések töredékén vehetett részt.

A bajnoki finálét harmadik éve az ETO FC Győr és a Ferencváros vívja, idén az alábbi időpontokban:

1. mérkőzés: május 20. (hétfő), 15.45 óra, Budapest, Kocsis Sándor-sporttelep.

2. mérkőzés: május 23. (csütörtök), 17.30 óra, Győr, ETO-stadion.

3. mérkőzés (ha szükséges): május 26. (vasárnap), 20 óra, Budapest, Groupama Aréna. (A mérkőzéseket élőben közvetíti majd az M4 Sport televízió.)

Nem akármilyen erőpróba vár tehát a lányokra, hiszen adott esetben hét nap alatt három mérkőzésen kell szerepelniük!

Remélhetőleg – főként a hazai találkozóra – szépszámú szurkoló látogat majd ki a stadionba, hogy szurkoljon a női csapatnak!

A győri zöld-fehérek teljes mértékben megérdemlik a támogatást, hiszen idén Győr egyetlen kupagyőztes együttese, amely esetleges sikere esetén a város egyetlen élvonalbeli bajnokcsapata is lehet. Nem beszélve arról, hogy az ETO-nak több szempontból is van miért visszavágnia a ­Fradinak.

A szintén két győzelemig tartó bronzcsatában az MTK és a Puskás Akadémia lép pályára. Az élvonalból a Budaörs és a Fehérvár esett ki, helyettük várhatóan a Bp. Honvéd és a Pécs érkezik majd a másodosztályból.