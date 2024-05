A hétvégi meccs hőse Claudiu Bumba volt, aki az utóbbi időben remek formában futballozik. A 30 éves támadó az elmúlt két hónapban nyolc bajnokiján nyolc gólt lőtt és négy gólpasszt osztott ki. Összességében pedig már a 15. másodosztályú találatát szerezte ebben az idényben. Bumba Kazincbarcikán egy nagyszerű kapáslövéssel szépített, Szépe fejjel egyenlített, majd a román légiós a 86. percben a győztes gólt is megszerezte.

„Kazincbarcikán nagyon ne­­héz meccsre számítottunk, s ez be is igazolódott. Minden csapat, amikor az ETO ellen játszik, meg akarja mutatni, hogy le tud győzni egy ilyen összetételű, erős együttest, és játékosai száz százalékot adnak ki magukból. Örülök, hogy sikerült fordítani, s végül minden pontot megszereztünk. Nagy szükségünk volt rá – értékelte a találkozót érdeklődésünkre a háromszoros román válogatott játékos, aki hazánkban előbb Kisvárdán, majd Székesfehérvárott futballozott. – Nekünk, játékosoknak is nehezen volt hihető, hogy gyorsan kétgólos hátrányba kerültünk, de mint mindig, ezúttal sem adtuk fel, mert tudtuk, bíztunk benne, hogy a meccs végéig még fordíthatunk. Amúgy nem könnyű nulla-kettőről visszajönni idegenben, de ismét megmutattuk, hogy van karakterünk és erős csapat vagyunk” – tette hozzá Bumba, aki csapattársaival együtt most már teljes mértékben a Vasas elleni, valóban sorsdöntő találkozóra koncentrál.

„Nem a hátralévő két meccsben gondolkodunk, most csak a következő, Vasas elleni találkozó lebeg a szemünk előtt. Mindannyian erre koncentrálunk. Jó formában vagyunk, hétfő este ezt be is szeretnénk bizonyítani a szurkolóinknak. Hiszek a csapatban! Azt megígérhetem, mindent beleadunk, hogy megnyerjük ezt a meccset és még közelebb kerüljünk a célunkhoz.”

Caludiu Bumba. Fotó: eto.hu



A mérkőzés iránt hatalmas az érdeklődés, várhatóan idei nézőcsúcs születik, a szerdai állás szerint a győri klub leg­alább négyezer nézőre számíthat. A jegymester.hu oldal szerint a nyugati oldal szélső, alsó szektoraiba még lehet valamennyi jegyet venni, felül a Q szektorban elfogytak a belépők, de mellette megnyitották a P szektort.

Az ETO hátralévő bajnoki mérkőzései: Vasas (otthon), május 20., 20 óra. FC Ajka (idegenben), május 26., 17 óra. A Vasas az utolsó körben a Soroksárt fogadja: május 26., 17 óra.



A bajnokság állása