– Polgármesterként az a feladatom, hogy a győriek érdekeit és véleményét képviseljem minden fórumon. Orvos-polgármesterként meggyőződésem, hogy a megelőzés rendkívül fontos, ezért a környezetünkre veszélytelen ipari cégeket szeretnénk telepíteni az új ipari parkba. Ezért mindent megtettem, hogy ez az indokolatlan és a helyi lakosságot irritáló besorolás megváltozzon. Több szakmai és döntési fórumon is elmondtam a véleményemet, többek között személyesen miniszterelnök úrnak is, amikor legutóbb Győrben járt. Nyomatékos kérésünkkel levélben fordultam Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterhez is, aki a Nemzeti Befektetési Ügynökséget is felügyeli, és kértem, hogy a GIPZ övezeti besorolást változtassák meg, ugyanis azt semmi nem indokolja

– mondta el lapunk kérdésére dr. Dézsi Csaba András polgármester, ennek köszönhető, hogy a terület besorolását sikerült megváltoztatni.

A polgármester meggyőződése, hogy szükség van az új ipari parkra, s a város jövője érdekében arra is, hogy az ott működő cégek ne csak az autóiparhoz kapcsolódjanak, a város több lábon tudjon állni.

– Ha nem készülünk fel időben és nem figyelünk az ipari fejlődés jelzéseire, akkor könnyen úgy járhatunk, mint a rendszerváltás idején, amikor szinte az egyik pillanatról a másikra 14 gyár épült le vagy zárta be a kapuit Győrben, ezzel jelentős munkanélküliséget okozva – mondta a polgármester, aki arról is beszélt, hogy az új ipari park területei iránt már vannak érdeklődők, a 400 hektárból lassan elkelhetnek az első területek. A még nem értékesített területeken az ásatások végeztével a gazdák továbbra is folytathatnak mezőgazdasági termelést azért, hogy a területek ne álljanak parlagon.

A polgármester leszögezte, fontos, hogy biztonságos és egészséges környezetben élhessünk Győrben, ezért ennek érdekében továbbra is mindent megtesz. A Győrbe települő vállalkozások csak a legszigorúbb munkahelyi előírásoknak megfelelően működhetnek, s minden vállalkozásnak be kell tartania a környezetvédelmi szabályokat, amelyeknek környezeti hatásait az önkormányzat rendszeresen figyelemmel kíséri, mint ahogy az utóbbi időben is tette. Miután a győrszentiváni civilek az ipari park elleni tiltakozásuk során több környezetvédelmi mérést is végeztettek, hogy bebizonyítsák, hogy az ipari park szennyezi a környezetet, az önkormányzat megbízásából Győrszentiván levegőjét többször vizsgálták a környezetvédelmi szakértők. A kiértékelt eredmények azt mutatták, hogy néhány érték, például a formaldehid koncentráció emelkedése volt észlelhető néhány napon, ám ez nem jelentett veszélyt az emberekre. Ezeket az értékeket fűtési szezonban és csak néhány órán át rögzítették és a szakemberek a lakosság nem megfelelő tüzelési szokásaival hozták összefüggésbe. A önkormányzat megvizsgáltatta a talajvíz-állapotát is.

– A laboratóriumi vizsgálatok eredménye alapján a szakemberek megállapították, hogy egyes helyeken a lítium koncentráció mutatott határérték közeli eredményt, ami betudható a környező mezőgazdasági területek hatásainak, hiszen számos műtrágya tartalmaz lítiumot, ami az évtizedek során beszivárgott a földbe. Ez sem közelítette meg azonban a veszélyt jelentő értéket. A független laboratóriumban elvégeztetett méréseink eredményeit természetesen át is adtuk további értékelés céljából a zöld hatóságoknak – mondta el a polgármester.