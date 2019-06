Tanítványokról, zenésztársakról mesél a kismartoni Haydn-ház új tárlata

Dr. Gátas József az 1793-ban Eszterházán készített zenélő órával, amely tizenkét Haydn-kompozíció lejátszására képes.

A tárlat november 11-ig tekinthető meg.

– Idei időszaki kiállításunk azokat állítja a középpontba, akik elsőként kerültek kapcsolatba Joseph Haydn zenéjével: a tanítványokat és a zenésztársakat, akik a mester kompozícióit életre keltették és világszerte népszerűsítették – tudtuk meg dr. Gátas Józseftől, a kismartoni Haydn-ház múzeumvezetőjétől. – A zeneszerző egykori háza rendkívül gazdag kulturemlékekben, s mint ilyen, kiemelt figyelmet érdemel. Szeretnénk jobban nyitni a magyar közönség felé, újra van magyar nyelvű tárlatvezető füzet és továbbra is szorosan együttműködünk a soproni partnereinkkel.– Az időszaki kiállítás során megismerkedhetünk Haydn tanulóéveivel, miként oktatói tevékenységével is. A tanítványoknak Haydn által összeállított tankönyv másolata látható a tárlaton, az eredetit Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban őrzik. Haydn saját tankönyvpéldánya Budapest bombázásakor sajnos elpusztult, nincs róla kópia. Ugyancsak másolat a kiállított baryton is, az eredeti a Magyar Nemzeti Múzeum zenetörténeti ereklyéje: a cselló nagyságú, hathúros vonós hangszeren Esterházy Miklós herceg is játszott – részletezte dr. Gátas József. – Bemutatjuk továbbá Haydn huszonöt tanítványából azon négynek az életútját, akikre különösen nagy hatást gyakorolt a mester. A kiállítás elénk tárja az Esterházy hercegek szolgálatában állt zenekar egyes tagjait is. Az elmúlt korokat megidéző tárgyak között szemrevételezhetjük a konkrét személyeknek ajánlott szerzeményeket, portrékat, egy kabinetszekrényt és egy zenélő órát is.– Ez utóbbiak a tárlat ékei. A zenélő óra több mint kétszáz éves, s ez a mechanikus szerkezet tizenkét Haydn-kompozíció lejátszására képes – magyarázta a múzeumvezető. Csak tíz éve derült fény arra, hogy szekrény és a zenélő óra összetartozik. A gépen egy szöveg is olvasható: „Primitivus Niemecz C Principis Esterhazy Bibliothekarius fecit in Esterhas Anno 1793". Vagyis a szerkezet Eszterházán készült és Pater Primitivis Niemecz, az Esterházyak könyvtárosa készítette. A hányattatott sorsú gép 1993 óta az utrechti Speelklok múzeum tulajdona.