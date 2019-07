Sopron adta a Lions-kormányzót

Milánóban rendezték a Lions nemzetközi tisztújítását, itt debütált a magyarországi szövetség új kormányzója, Boronkay Gusztáv is. A soproni Lions oroszlánja tizenkilenc évvel ezelőtt Miskolcon lépett be a jótékonysági szervezetbe. Aktivitására és tenni akarására figyeltek fel a szervezetnél.– Amikor egy Lions-tag a klubjában sokat dolgozik, akkor látszik. Minél aktívabb, annál jobban – mondja nevetve arra a kérdésre, hogy válik egy vidéki klub tagjából magyarországi kormányzó. Kiderül, rendkívül demokratikus módon, aki sokat dolgozik, azt előbb-utóbb egyre nagyobb feladatokkal bízzák meg. Boronkay Gusztáv is így vált előbb zóna-, majd régióelnökké.– Ha ezeken a posztokon is jól teljesít az ember, akkor megkérdezik, akarsz-e második alkormányzó lenni. Én igent mondtam, s tovább dolgoztam. Így lettem előbb alkormányzó, majd kormányzó – foglalja össze útját a hierarchiában Boronkay Gusztáv. Egyszerűen hangzik, de a klubtagok jól tudják: rengeteg önkéntes munka, szervezés, jószolgálat és kreativitás van ebben az útban. A Lions a világban tevékenykedő számos civil szervezet közül a legnagyobb klubalapon működő jótékonysági szervezet: másfél millió ember tartozik az oroszlános zászló alá kétszázhat ország negyvennyolcezer klubjában. Magyarországon harminckét éve működnek, körülbelül ezren vannak negyvenöt klubban. Az erősek közé tartozik a soproni is.– Terveink legfontosabb eleme az, hogy a fiatalokat, azaz a családalapításon, karrierépítésen már túl lévő negyven év körülieket minél jobban bevonjuk a munkába, és összekössük őket a tapasztalt lionokkal. Nagyon sok jó szándékú ember van, akik talán másképp segítenek, mint mi, de sok közülük nincs is megszólítva. Ezen szeretnék változtatni. Nálunk a segíteni akarás az elsődleges, s miközben másokat támogatunk, a legtöbb esetben barátokká is válunk – fogalmaz a kormányzó.A Lions klubok a látás megőrzése, a látássérültek segítése, a környezetvédelem, az éhség elleni küzdelem, a cukorbetegség megelőzése és a gyermekrákban szenvedők érdekében tevékenykednek, de a klubok ott segítenek saját környezetükben, ahol annak szükségességét érzik.