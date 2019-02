Elképesztő a kilátás Sopron egyik leghelyesebb, eladó lakásából - fotók

ingatlanbazar.hu

“Eladásra kínálunk Sopronban, egy kiváló adottságokkal rendelkező, 2. emeleti,tégla építésű lakást , a Táncsics utcában. E remek lakás biztonságos, értékálló és jó befektetést kínál egy nyugodt , rendezett környéken, és akár azonnal költözhető. Az irányár a benne látható bútorokkal együtt értendő. A 46 nm-en található 2 szoba, konyha teljes felszereltséggel, fürdő, toilette. A házhoz tartozik egy belső udvar, a lakáshoz pedig egy 8nm-es pince. Az ingatlan elhelyezkedése kitűnő, a történelmi városközpont pár perc alatt gyalogosan is elérhető, továbbá boltok, üzletek is a környéken találhatók. A ház homlokzata rendezett, felújított, a lépcsőház is karbantartott, melynek hamarosan a festése is következni fog, a lakóközösség kiváló. A közös költség 6.600 Ft / hó . A lakás felújítása során a vezetékek, az elektromos kapcsolók, továbbá 2 éve a Gaz- Cirkó kazán cseréje is megtörtént , mely tökéletesen és kevés költséggel működik. A szobákban nemrégiben új laminált padlózat került lerakásra."