Koronavírus – Bővítették a megfigyelőközpontot Győrben

Az országban egyedülálló módon alakította ki a Petz-kórház a Széchenyi-egyetemmel és Győrrel a Covid-megfigyelőközpontot. Az induláskor 100 ágyat biztosítottak a betegek számára, most 50 ággyal bővítik a kapacitást. Az eljárásrend nem változott, ez nem tesztelési központ. A felkészülési tervnek megfelelően a kórház a betegágyszám biztosítását az új ágyak beállításával meg tudja oldani. Dr. Gunther Tibor főorvost, a megfigyelőközpont szakmai igazgatóját kérdeztük.

Kórházi ágyak a súlyos betegeknek

– Az elsődleges célja a Petz–Széchenyi Megfigyelőközpontnak, hogy a gyógyítást szolgáló kórházi ágyakat továbbra is azoknak a súlyos betegeknek tartsuk fenn, akik kezelésre szorulnak. Ugyanakkor jól kell gazdálkodnunk a rendelkezésre álló egészségügyi személyzettel is. Megemeltük ötven százalékkal a megfigyelőközpont kapacitását. Ez is annak érdekében történt, hogy ha ne adj’ isten rosszabbra fordulna a helyzet, mindenki megfelelő ellátást kaphasson. Bízzunk benne, hogy erre nem lesz szükség, de ha a rendelkezések úgy kívánják, akkor ebben a győri kórháznak is helyt kell állnia – kezdte a tájékoztatást dr. Gunther Tibor főorvos, majd folytatta:

– Az induláskor már kialakított eljárásrendnek megfelelően a megfigyelőközpontnak nem az a feladata, hogy Covid–19 vírusra tesztelje az embereket. Továbbra is az az eljárás, hogy ha valaki valamilyen gyanús tünetet észlel magán, ami koronavírus-fertőzésre utal, fel kell hívnia a háziorvosát, aki telefonon egy kockázatelemzést végez. Ez alapján kiderül, hogy a beteg koronavírus-gyanús-e vagy nem. Ha nem az, akkor a háziorvos kezeli. A gyanús esetnél a háziorvosnak kell eldöntenie, hogy a beteg állapota igényel-e kórházi kezelést vagy nem. Ha valakinek súlyos az állapota – légzési nehézsége van, vagy egyéb ok miatt –, akkor a háziorvos a kórházba utalja a beteget. Ha nem igényel kórházi kezelést és vállalja az otthoni karantént, akkor a családtagoktól és a környezetétől elkülönítve otthonában gyógyulhat. Ebben az esetben a háziorvos értesítésére az Országos Mentőszolgálat megy ki mintavételre. A hatósági karantént csak az ÁNTSZ rendelheti el.

A megfigyelőközpont elkülönítést szolgál

Hogy ki kerül akkor a megfigyelőközpontba? Dr. Gunther Tibor főorvos tájékoztatása szerint az a 65 éven aluli, súlyos kísérőbetegségben nem szenvedő, Covid-gyanús beteg, aki az otthoni karantént nem tudja megoldani. A megfigyelőközpontba felvett betegek lehetnek lázasak, de a kollégiumi szobákban kialakított karanténhelyiségekben súlyos légúti megbetegedést nem tudnak ellátni. Ez csak kiegészítő létesítménye a kórháznak. Azokat sem tudják itt fogadni, akik diétát tartanak, mert ott erre nincs lehetőség.

Ne a dolgozókon töltsük ki a dühünket!

A főorvos hangsúlyozta azt is, hogy a központ nem egy kihelyezett kórházi rendelő, s nem is tesztelési központ, szűrőállomás. – Kérem, hogy a betegek értsék meg: a győri kórház ugyan járványközpont, de itt teljesen el vannak különítve a gyanús, a nem gyanús és a koronavírusos betegek. Aki bejön bármilyen egészségügyi problémájával, az ennek megfelelően kapja meg a vizsgálatot és a kezelést – tolmácsolta a kórháziak kérését mindannyiunknak dr. Gunther Tibor, majd folytatta: – Mindenkit, így a lakosságot is megviselik a több hete fennálló korlátozások. Erre az emberek különbözőképpen reagálnak. Kérem, ha az egészségünk érdekében hozott szigorú járványügyi eljárásrendet, szabályokat valaki nem ismeri, vagy nem érti, ne az egészségügyi dolgozókon töltse ki a dühét! Sajnos ez nemegyszer előfordul, pedig a legjobb tudásunk szerint végezzük a munkánkat.

Ha valakinek információra van szüksége arról, hogy mi a teendő a koronavírussal kapcsolatban, hívhatja az erre a célra létrehozott +36-80/180-099-es zöldszámot, ahol nagy szaktudású főorvosokból álló csapat válaszol a felmerülő kérdésekre. A teendőkről a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház honlapján is részletes tájékoztatók olvashatók.