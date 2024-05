Telnek-múlnak a percek, csillogó szemében néha- néha mintha könnycseppet figyelnék meg, amikor azt meséli el, miért is döntött úgy, hogy saját autóját felajánlja egy játékostársának. Sokunknak példaértékű lehet a tette. Aki viszont jól ismeri Shantit, az valószínűleg nem lepődött meg az önzetlenségén.

A csupa jókedv nagymama hamar belopta magát a győriek, és valószínű, a tévénézők szívébe is. Én is így vagyok vele. Vígan nosztalgiáztunk, miközben rájöttünk, valószínű, hogy a Győri Könyvszalonról ismerjük egymást, hiszen néhány éve ott mutatták be első verseskötetét. Azóta is ír szüntelenül, szerzeményei, alkotásai mosolyt csalnak az arcokra.

Az interjú után bőröndökkel szállt be kis autójába, ami hamarosan egy szolnoki családhoz kerül. Az önzetlenség egyik mintaképe lehet a győri versenyző ezrek, tízezrek számára. Egy biztos, kedves szavaival Shanti az adásban nem zsákbamacskát árult.