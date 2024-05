Akkor keresett meg az ETO, amikor már abba akartam hagyni a labdarúgást - meséli dr. Tóth Lajos, az egykori kapus. - A Szeged kiesett az NB I-ből és egyes vezetők emiatt engem bűnbaknak kiáltottak ki. Ezek után megtisztelő volt az ETO érdeklődése, hiszen mindig veretes volt a neve a magyar labdarúgásban. Bizonyítani akartam magamnak és a szegedi vezetőknek is, így elfogadtam az ajánlatot és átigazoltam. Mindössze egyetlen kérésem volt, hogy bejárhassak dolgozni a vagongyár jogi osztályára. Szegeden már praktizáltam, továbbra sem akartam elszakadni a szakmámtól. Lehetővé tették, így dolgoztam és futballoztam is. Tulajdonképpen ez a kettősség volt jellemző az egész pályafutásomra. Akkor éreztem biztonságban magam, ha a labdarúgáson kivüli életben is megtaláltam a számításomat.