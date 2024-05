A rendszer jelenleg az intézmény négy szakrendelésén működik, a foglalt időpont pedig megjelenik az EgészségAblak mobilalkalmazásban is. A tervek szerint az év második felétől mobilalkalmazáson keresztül is lehetséges lesz az időpontfoglalás, a -módosítás és a -lemondás. A JIR a szakrendelőben két fül- orr-gégészeti szakrendelésre, sebészeti és traumatológiai szakrendelésre vehető igénybe. A többi szakrendelésen folyamatban van a JIR bevezetése. Időpontot foglalni a fenti szakrendelésekre egyelőre továbbra is telefonon, a +36-96/574-701-es számon, illetve személyesen lehet. Az új rendszer a háziorvosok számára is lehetőséget biztosít az időpontfoglalásra.