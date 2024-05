A Csináljuk a fesztivált! fiatal zsűritagja, Nagy Bogi még csak 22 éves, de már lassan egy éve házas. Az esküvőt már tavaly meg is tartották a nála hét évvel idősebb Marcival, ezért sokan azt várják, mikor jelentik be, hogy gyereket várnak. Nagy Bogi nemrég furcsa tüneteiről számolt be a közösségi oldalán, amiről azt feltételezték, hogy jön a baba, viszont egy váratlan dologra derült fény a vizsgálatok alapján- írja az Origo.

Már jó ideje rosszullétekkel küzdött Nagy Bogi, amiről a közösségi oldalán számolt be a követőinek, akik rögtön azt feltételezték, hogy várandós lehet. A Csináljuk a fesztivált! sztárja elmondása szerint egy ideje folyton szédül, erőtlen és a füle is zúg, viszont hallgatott a tapasztaltabbakra, ezért még terhességi tesztet is csinált a biztonság kedvéért, majd elárulta, mi az igazság.

"Nem viccelek, tegnap óta több százan írtatok, hogy hasonló problémával küzdötök. Nyilván volt, aki tudja, hogy a pánikbetegsége miatt szédül 20 éve, de volt, aki mondta, hogy így vette észre, hogy terhes...

Úgyhogy tegnap bepánikoltam és vettem terhességi tesztet, de nem, nem várok gyermeket még mindig

- kezdte a videóban a fiatal énekesnő, aki a fül-orr-gégészetről jött éppen, ahol nagyon durva dolgot állapítottak meg nála.

Azt mondta a fül-orr-gégész, hogy valószínűleg elmozdultak vagy leszakadtak a fülkristályaim. Ezek felelnek az egyensúlyérzékünkért, úgyhogy erre gyógytornát javasolt...

Az énekesnő hozzátette, hogy mivel az orvosnál is többen vártak ugyanezzel a panasszal és sokan beszámoltak hasonló tünetekről, arra gyanakszik, hogy valami vírusfertőzés állhat a háttérben.