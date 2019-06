Meryl Streep és Nicole Kidman főszereplésével forgat filmet a Netflix

Meryl Streep és Nicole Kidman főszereplésével készül film egy Broadway-musicalből



Oscar-díjas színésznők, Meryl Streep és Nicole Kidman főszereplésével készít filmet a Netflix a The Prom című Broadway-musicalből - írta a The Hollywood Reporter.



A musical Bob Martin and Chad Beguelin könyvén alapszik, mely egy indianai diáklányról szól, akinek megtiltják, hogy a párját elvigye a nagy iskolai táncos ünnepélyre, ezért egy csapat hollywoodi sztár ellátogat a kisvárosba, hogy az igazságtalanság ellen harcoljon és saját megkopott hírnevét újrafényezze.



A filmben Streep a sztárok egyikét, Dee Dee Allent játssza, Kidman pedig Angie Dickinson veterán kórustagot. Felbukkan a vásznon Ariana Grande popsztár is.



A musicalt Ryan Murphy, a Glee - Sztárok leszünk! című sorozat és az Ízek, imák szerelmek írója adaptálja filmre.