Mindenkinek a saját kertje a legszebb. Hosszú órákon át dolgozik benne, napról napra fáradozik, egyre csak gondozza, szépítgeti, aztán felegyenesedik, körülnéz, és örömmel látja, milyen szépen fejlődik a veteményes, és milyen szépen virágzik minden. Jutalma a termés vagy az esztétikai élmény.

Eddig ez így is volt, de a kisalfold.hu jóvoltából most ezen felül még pénzjutalomban is részesülhetnek a büszke kertészkedők.

Ha feltöltenek egy fotót az azenkertem.kisalfold.hu oldalra, és lenyűgözik a szavazókat, 50, 100, illetve 200 ezer forintos pénzjutalomban részesülnek a fotópályázat során a legszebb vármegyei kertek tulajdonosai. Ez még nem minden, hiszen az országosan legtöbb szavazatot gyűjtő pályázó elnyeri majd az 1 millió forintos fődíjat is.

A nevezéseket 2024. április 25-től május 9-ig lehet leadni.

Ne késlekedjen tehát, pályázzon Ön is! Akár egy idei fotóval, akár egy régebbivel, amikor megörökítette veteményes-, virágos- vagy balkonkertje szépségét. Legyen az Ön kertje Az én kertem fotópályázat nyertese!