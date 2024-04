Az ETO FC és az MTK Budapest játssza a Simple Női Kupa csütörtök esti döntőjét (kezdés 20 óra, játékvezető: Molnár Réka), az eredeti kiírásnak megfelelően a Hungária körúti Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A győriek igazi kupaspecialistává váltak az elmúlt években, a legutóbbi két kiírást megnyerték. A kék-fehérek 2015 után jutottak ismét a fináléba

Az ETO két NB II-es élcsapatot vert meg, egyébként felettébb magabiztosan a legjobb négybe jutásig: a Csepel ellen 5–0-ra, a Bp. Honvéd ellen pedig 8–1-re nyert. Az utolsó akadályt az első számú nyugat-dunántúli rivális, a Haladás Viktória jelentette, Szombathelyen 2–0-ra győzött Dörnyei Balázs csapata.

Az ETO mindössze egy gólt kapott a döntőig vezető úton. Tavaszi mérlege lenyűgöző: a két kupamérkőzés mellett az összes eddigi tavaszi bajnokiját megnyerte. (Nagyon nehéz az ETO hete: három nappal a kupadöntő után, vasárnap játszik a bajnok FTC-Telekommal a Simple Női Ligában, a Kocsis Sándor Sportközpontban.)

Dörnyei Balázs, az ETO szakmai vezetője Győrbe szerződése előtt a Ferencvárosnál dolgozott. Igazi különlegesség, hogy az MTK 2014-es kupagyőzelme óta csak az ő csapata nyerte meg a trófeát: hatszor az FTC és immár kétszer az ETO. Ez világviszonylatban is párját ritkító mérleg.

„Szép dolog a statisztika, de van egy mondás, a múltból nem lehet megélni – mondta Dörnyei Balázs. – Vannak gondjaink, de azt gondolom, rajtunk kívül ez senkit nem érdekel, így aztán jobban járunk, ha a konkrét feladatra koncentrálunk minden erőnkkel. Meghatározó játékosaink fognak hiányozni a döntőben, viszont, akik a pályán lesznek, egytől-egyik remek sportemberek és természetesen, győzni akarnak. Egész évben azért dolgoztunk, hogy újra döntőkben szerepelhessünk. Nos, most ott vagyunk, tehát lehetőségünk van bearanyozni a teljesítményünket. Szenvedélyesen, de egyben higgadtan kell játszanunk.”

Az MTK jutott nehezebb ágon a döntőbe, melynek vezetőedzője, Makrai László korábban a Vác futballistájaként szerepelt az NB I-ben a 2006–2007-es idényben, majd játszott a Felcsút FC, a BKV Előre SC, a Gyirmót FC, a Veszprém FC, a Ceglédi VSE és az FC Dabas együttesében is. Edzőként Cegléden dolgozott – még mindig a férfi futballban –, majd Dabasról érkezett 2022 nyarán az MTK női csapatához. A kupadöntőbe jutás az eddigi legnagyobb sikere, s főleg az lenne annak megnyerése.

Csapata három élvonalbeli csapatot ejtett ki eddig a sorozatban, tulajdonképpen erősorrendben. Előbb a Fehérvárt verte meg 4–1-re, majd a KÉSZ-St. Mihály-Szegedet 5–0-ra, majd harmadszor is pályaválasztóként az FTC-Telekomot 1–0-ra.

Vachter Fanni öt gólt szerzett az ETO három kupamérkőzésén, Siklér Kinga pedig kettőt az MTK találkozóin. Mindketten csapatuk házi gólkirályai eddig a Simple Női Liga 2023–2024-es idényében, sőt ők ketten állnak a bajnoki góllövőlista első két helyén. Különleges, hogy mindketten tavaly nyáron érkeztek mostani csapatukhoz, mégpedig a csütörtöki döntőbeli ellenféltől. Siklér Kinga esetében ez azt is jelenti, hogy kupagyőztes lett az előző idényben, noha a Puskás Akadémia ellen 4–1-re megnyert fináléban nem játszott, „csak” a padon ült.

A Simple Női Kupa győztesének a jutalma hatmillió, a második helyezetté hárommillió forint.