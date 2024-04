Nekünk nem azt kell figyelnünk, hogy Magyar Péter mit mond, hanem azt, hogy a mögötte állóknak mi a céljuk. Be akarnak jönni valakik a magyar belpolitikába, jelölteken keresztül. Láttunk már ilyet, ez egy forgatókönyv, aminek ismerjük a menetrendjét – fogalmazott Kocsis Máté a Konkrétan Rónai Egonnal című csütörtök esti podcastban. Az Index és az ATV közös műsorában a Fidesz frakcióvezetője Varga Judit, volt igazságügyi miniszter ex férjének politikai szerepvállalásáról úgy vélekedett, hogy akiknek Magyarországon az a céljuk, hogy megbukjon a háborúellenes kormány, azoknak minden pénzt megér, hogy valakit felépítsenek – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Két éve Márki-Zay Péter volt ebben a szerepben, amit most Magyar Péterre szabtak

– fűzte hozzá.

Kocsis Máté szerint a jellemzően külföldi finanszírozók mindig kiszemel valakit, akiről azt gondolja, hogy jó eséllyel elhitethető, hogy jobboldalról jön. „ Van ez a mítosz a kiábrándult fideszes szavazókról, akiknek a besöprésével és a baloldal hozzátételével talán többséget lehet csinálni. Ebből a képletből 2022-ben egy soha nem látott bukta lett” – emlékeztetett a politikus.

Felhívta a figyelmet, hogy két évvel ezelőtt és most is ugyanazok, Bajnai Gordon, valamint a külföldi finanszírozott hálózat tűnt fel. Ezután a sorolta az erre utaló bizonyítékokat: 2023 nyarán Magyar Péter már megalapított egy egyesületet, „és az hogy-hogy nem, olyan székhelyre jegyeztette be magát, amely Bajnai Gordonhoz köthető ciprusi offshore cég tulajdonában van.”

„Erre azért valljuk be, egy olyan országban, ahol van körülbelül 6 millió lakóingatlan, vajmi kicsi a matematikai esély” – érzékeltette Kocsis Máté az egyértelmű összefüggéseket. Kitért arra is, hogy szintén a sajtóból lehet tudni, hogy a bécsi székhelyű DatAdat – ma már Estratosnak (Estratos Digital GmbH– a szerk.) hívják, átnevezték Ficsor Ádámék – adta a pártjának az adatkezelési nyilatkozatát.