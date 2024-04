Bár a szeszélyes áprilisi időjárás eleinte nem kedvezett a Széchenyi Egyetemi Napok (SZEN) programjainak, a hét közepére a napsütés is megérkezett a győri campusra, amely vibrált ezekben a napokban – a rendezvényt szervező Hallgatói Önkormányzat gondoskodott arról, hogy a nappali programokon se unatkozzanak a hallgatók. A programok a hagyományoknak megfelelően sportaktivitásokkal kezdődtek, amelyek kedden e-sporttal egészültek ki: a Local Hero Tour győri állomásaként az Új Tudástér épület aulájában próbálhatták ki a résztvevők a különböző játékokat és konzolokat, még klasszikus árkád gépeket is. Szintén kedden került sor az NFI Filmklub áprilisi alkalmára, amelyen a Kemény Dénes-féle, háromszoros olimpiai bajnok magyar vízilabda-válogatott sikereiről szóló A nemzet aranyai című filmet vetítették le az érdeklődőknek.

„A nappali programok egy részét a hideg és az eső keresztülhúzta, de amit lehetett, átvittünk az aulába. A kézműveskedés idén is népszerű volt, rengetegen vettek részt a vászontáskafestésen, a gyöngyfűzésen és a már hagyományos mackókészítésen is. Szintúgy sok látogatót vonzott a csillámtetoválás, ami idén kiegészült testfestéssel és hajfonással” – felelte érdeklődésünkre Balogh Enikő, az egyetem Helix Rendezvényszervező Irodájának osztályvezetője, aki nagy sikerként értékelte azt is, hogy idén a Bóbita Gyermekotthonnak ajánlották fel a hallgatók által készített mackókat, valamint a süteményvásár becsületkasszájának bevételét.

Szerdán a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub is megnyitotta kapuit: felső szinten a Matyi és a hegedűs, valamint a Döndi Duó teremtett remek hangulatot, alul pedig népszerű hazai DJ-k léptek a pódiumra. A klub udvarán csütörtök este rajtolt el a nagyszínpad, ahol több stílus rajongói is megtalálhatták számításukat: a WellHello, Follow The Flow és Valmar a popzene, az Elefánt az alternatív műfaj, a Road és AWS pedig a hardcore rockzene rajongóinak kedvezett. Ahogy az együttesek frontemberei jelezték is a közönségnek: ez volt az idei első fesztiválkoncertjük, ezzel kimondható: a SZEN nyitotta a szabadtéri koncertszezont 2024-ben is.

A Fejér vármegyei Unti Alexia a SZEN-re már szervezőként érkezett, többek között a jósdánál találkozhattak vele a hallgatók. Fotó: Adorján András - SZE

„Sok ismerősöm volt a SZEN-en, elsős hallgatók és külsősök is. A silent disco egyértelműen mindent vitt, nagyon tetszett mindenkinek. Én Fejér vármegyéből jöttem, nálunk sosem volt ilyesmi, nagy fesztiválokon sem láttam még, úgyhogy az újdonság erejével hatott. Az, hogy fülhallgatóból szól a zene, több csatornán, teljesen más élmény, mint a hagyományos disco. Örültünk, hogy idén már nemcsak egy, hanem két este is megtapasztalhattuk ezt” – fogalmazott Unti Alexia, aki a gazdaságinformatikus szakot kezdte el tavaly szeptemberben a Széchenyi István Egyetemen.

„Már nem vagyok hallgató, naponta ingázok, korán kelek, ezért csak hétvégén tudtam jönni” – árulta el Nagy Botond, aki alumniként tért vissza a SZEN-re, hiszen alig néhány hónapja vehette át diplomáját gépészmérnök alapszakon. „Jó érzés volt, hogy nem tudtam úgy végigmenni a fesztivál területén, hogy ne találkozzak ismerősökkel. Sok egykori hallgatótársammal futottam össze, a gólyacsapataimból is sokan itt voltak” – ecsetelte. Hozzáfűzte azt is: üdvözli, hogy a szervezők nyitottak az alternatív zene felé is. „Nekem az Elefánt volt a kedvencem idén. Bízom benne, hogy több hasonló fellépőt láthatunk a jövőben a SZEN-en” – mondta.

„A rendezvény nem jöhetett volna létre a támogatóink és segítőink nélkül” – húzta alá portálunknak Vályi Nagy Dávid, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke. „Köszönöm a Széchenyi István Egyetemnek a partnerséget, a Helix Rendezvényszervezői Irodának és a Sportirodának a nappali- és sportprogramok szervezését, a Bridge Hallgatói és Oktatói Klubnak az esti programok biztosítását, a Kollégiumi Stúdiónak a chill park hangosítását, az E.ON-nak a színvonalas műsorokat és ajándékokat, az Audi Hungarianak és minden egyéb szponzorunknak a hozzájárulást a fesztivál színvonalának emeléséhez” – zárta szavait.

A SZEN ugyan vasárnap hajnalban véget ért, ám a nyár még számos programot tartogat: idén is kinyit a Bridge Garden, ahol egészen októberig a hazai zenei élet valamennyi jelentős előadója megfordul majd.