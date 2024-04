Hazánkban is egyre több fiatal választja ezt a rendkívül összetett mozgásformát. Nem véletlenül, hiszen a Győr Sharks alelnöke, és korábbi játékosa, Baldauf Attila elmondta, itt a kicsi a nagy a gyors, az ügyes, az erős egyaránt pályára léphet, egyszerre, egy csapatban, más-más szerepkörben Attilával beszélgettünk a győri egyesület múltjáról, jelenéről, és a célokról. Arról, hová tart a magyarországi amerikai foci. Na meg arról is, hogy mi is az az új olimpiai sportág, a flag foci.

