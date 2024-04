– A kerékpározás régóta hobbim, öt éve kezdtem el komolyabban foglalkozni vele, és talán négy éve versenyzek is. Az eredményeim vegyesek, de azért általában ott szoktam lenni az élmezőnyben. Ha már egyszer verseny, akkor igyekszem kihozni magamból a maximumot – kezdte bemutatkozásként a Vas- és Villamosipari Technikum végzős diákja, aki nem a Zselic Maratonon állt először a dobogó legfelső fokára, oda harcolt ki magának helyet tavaly, sőt, tavalyelőtt is a nagykovácsi Crosskovácsi versenyen. Ami miatt most mégis szebben fénylik az aranyérme, az az, hogy ez volt az első versenye, ahol felnőtt kategóriában indult.

– Száraz volt a pálya, ez nekem kedvezett. Harminckét kilométeres távon tekertem, másfél órán belül teljesítettem. Idén nem tűnt olyan nehéznek, mint tavaly, amikor a sárral kellett küzdeni, de azért ez nem könnyű pálya; nyolcszáz méter a szintkülönbség. Sokat jelentett nekem mentálisan, hogy egy sporttársam, Fenyvesi Csaba csaknem végig ott volt mellettem, így egymásnak is diktáltuk az ütemet. Az ő ideje még az enyémnél is jobb lett, de egy másik kategóriában versenyzett – mesélt a versenyről Dávid, majd hozzátette: soproni kerékpárosoknak nem okoz gondot az emelkedő, rendszeresen járnak ki ők is a MTB-pályára.

– Egyébként is nehéz lenne eljutni bárhová az Alpokalján felfelé tekerés nélkül – mondja nevetve Balogh Dávid.

Az első felnőtt aranyérme érezhetően doppingolja, és fejben máris készül a májusi Crosskovácsira.