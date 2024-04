A tárlat korábban már bemutatkozott többek között a Generációk Házában, a Győri Nemzeti Színházban, és a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtárában is. A bemutatott értékeket népszerűsítő kiállítás célja az is, hogy a helyiek bátran ajánljanak újabbakat a bizottságnak. Vándorkiállítás mutatja be az értékeket.

Vándorkiállítás – Új helyszínre költöztek a Győri Értéktár kincsei. Az eseményen okleveleket vehettek át azok, akik sikeresen ajánlottak az értéktárba.

Fotó: Rákóczy Ádám

A csütörtöki megnyitón köszöntőt mondott, és a vándorkiállítást átadta Szeles Szabolcs alpolgármester, a Győri Értéktár elnöke.

Beszédében hangsúlyozta: a szállítható installációk által közelebb visszük az emberekhez azokat a különlegességeket, amelyek az értéktárba már bekerültek. Folyamatosan érkeznek az újabb ajánlások, de továbbra is arra buzdítjuk a helyieket, és külön a fiatalságot, hogy ajánljanak újabb értékeket. Emellett nemrég pályázatot írtunk ki arra is, hogy szlogent keresünk a Győri Értéktár vándorkiállításnak. Erre is bárki tehet javaslatot.

Szlogent keresnek

Várják az ajánlásokat

Bárki megtekintheti a kiállítást

– Győr bővelkedik olyan értékekkel, amelyeket meg kell mutatni. Az Értéktár Bizottság csak úgy tud hatékonyan működni, ha előterjesztések jutnak el hozzánk, amelyekről dönthetünk. Ezért szeretünk megjelenni az emberek között, párbeszédet kezdeményezni a lakosokkal. Ez a vándorkiállítás is ezt támogatja, hiszen iskolákban, kulturális intézményekben ismerkedhetnek meg a látogatók a Győri Értéktárral, működésével és azzal is, miként tehet bárki javaslatot az értéktár feltöltésére – fogalmazott Szeles Szabolcs.