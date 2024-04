Másfél negyeden keresztül a vendégek akarata érvényesült, a Szekszárd folyamatosan vezetett, eőnyét fokozatosan növelte, A dobószázalék visszatükröződött az első negyed állásán a győriek 22, az ellenfél 44 százalékkal dobott. A második szakasz második felét 20–31-ről kezdtük, innen egy 25–2-es rohanással a második félidőben már mi vezettünk 45–33-ra. Innen már nem volt kérdés, melyik csapat jut be a fináléba Az utolsó öt percnek 78–56-os vezetéssel vágtak neki a csapatok.

Összességében a három mérkőzés összképét tekintve magabiztosan jutott be a SERCO UNI Győr a tavalyi szezon után után idei sorozatban is a döntőbe, ahol a DVTK lesz az ellenfelük.

Cziczás László: – Fantasztikus estét produkáltak a játékosaim, ez a küzdés férficsapattól is elképesztő lenne. Igazi nagybetűs csapat voltunk, meg is lett az eredménye, le a kalappal mindenki előtt. Ki kell emelnem Ruff-Nagy Dorcit, aki félig-meddig betegen vállalta a játékot, apait-anyait beleadott, de állta a sarat. Mindkét csapat beletette szívét-lelkét ebbe a párharcba, de megérdemelten jutottunk be a döntőbe, ami az egész évben bennünket sújtó problémák után fantasztikus teljesítmény.