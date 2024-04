Megtartotta éves közgyűlését a Soproni Városszépítő Egyesület. A szerdai eseményen elfogadták a 2023-as évről szóló beszámolót, valamint áttekintették a 2024-es tennivalókat. A közgyűlésen részt vett Farkas Ciprián polgármester és Simon István alpolgármester is. A városvezető elmondta, Magyarország legrégebbi városszépítő egyesülete működik Sopronban, mely ma is igazi lokálpatriótákat tömörít. Hozzátette, az egyesületnek is fontos szerepe van abban, hogy a Lőver Uszoda és a múzeumnegyed a közelmúltban építőipari nívódíjban részesült, a múzeumnegyed pedig az ICOMOS-díjat is elnyerte. Dr. Józan Tibor, a városszépítők elnöke a Kisalföldnek elmondta, hagyományos feladataik mellett idei terveik között szerepel például a bánfalvi keresztút felélesztésének támogatása, valamint készülnek az egyesületük alapításának 155 éves jubileumára is.