Grammy-díjak - Childish Gambino, Dua Lipa és Kacey Musgraves vitte el a fődíjakat

A női előadók és a rap győzelmét ünnepelték az amerikai zenei szakma legrangosabb gáláján: a rapper Childish Gambino, Dua Lipa brit énekesnő és a countrysztár Kacey Musgraves vitte el a fődíjakat a 61. Grammy-díjkiosztó ceremónián helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben.Childish Gambino rendőri brutalitásról és rasszizmusról szóló száma, a This is America megkapta az év dalának és az év felvételének járó elismerést is a ceremónián.Az év dala mezőnyben szerepelt még az All The Stars a Kendrick Lamar & SZA-tól, a Boo'd Up Ella Mai-től, a God's Plan című dal Drake előadásában, Shawn Mendes In My Blood című slágere, a The Joke Brandie Carlile-től, a Shallow, Lady Gaga és Bradley Cooper duettje, valamint a The Middle, Zedd, Maren Morris & Grey dala.A This is America a legjobb felvétel díját is elnyerte, s ezzel a Grammy történetében először hiphopstílusú dal kapta ezt a trófeáját. A kategória jelöltje volt még az I Like It című dal Cardi B, Bad Bunny & J Balvin előadásában, Brandi Carlile The Joke című száma, a God's Plan Drake-től, Lady Gaga és Bradley Cooper duettje, a Shallow, az All The Stars a Kendrick Lamar & SZA-tól, a Rockstar a Post Malone és 21 Savage-től, valamint a The Middle, Zedd, Maren Morris & Grey száma.Gambino, eredeti nevén Donald Glover további két díjat gyűjtött be a Grammyn, amelyen személyesen nem jelent meg. Ludwig Goransson, a This is America társszerzője és társproducere elmondta, hogy megpróbálta vele felvenni a kapcsolatot a gála után, de nem sikerült elérnie. Riley Mackin, a This is America hangmérnöke annyit tudott mondani az előadóról, hogy utoljára pár napja találkozott vele a stúdióban, ahol együtt dolgoztak. Hozzáfűzte, hogy nem tartja furának eltűnését. "Minden kicsit különös, amit Donald csinál" - mondta.Dua Lipa brit énekesnőnek az év legkiemelkedőbb új előadója elismerést nyújtották át. Az elektropop műfaj 23 éves énekes-szerzője 2016-ban mutatkozott be Hotter than Hell című felvételével, később pedig az amerikai Top 100-as slágerlistára felkerült Blow Your Mind (Mwah) című dalával vált híressé.Lipa olyan előadókat előzött meg ebben a mezőnyben, mint a Chloe x Halle duó, Luke Combs, Greta Van Fleet, a H.E.R., Margo Price, Bebe Rexha és Jorja Smith.Az amerikai zenei szakma legrangosabb díjátadóján Kacey Musgraves countryénekesnő Golden Hour című lemeze kapta az év albumának járó díjat. Ebben a mezőnyben szerepelt még Cardi B lemeze, az Invasion Of Privacy, Brandi Carlile albuma a By The Way, I Forgive You, Drake-től a Scorpion című lemez, a H.E.R - H.E.R előadásában, Post Malone Beerbongs & Bentleys című albuma, Janelle Monae-től a Dirty Computer, valamint a Black Panther: The Album, Music From And Inspired By (vagyis a Fekete párduc című film zenéjét tartalmazó album).Az estén Gambinóhoz hasonlóan négy díjjal is jutalmazott Musgraves, akinek lemeze az év legjobb countryalbuma díjat is elnyerte, beszédében férjének és a lemezborítóit tervező húgának mondott köszönetet, és tisztelgett a többi jelölt előtt is. "Az, hogy megnyertem ezt a díjat, nem teszi jobbá a lemezemet bárki másénál" - mondta.Lady Gaga három Grammyt vehetett át a gálán, köztük a legjobb popduó/csoportos előadás díját - Bradley Cooperrel megosztva - az Oscar-díjra is jelölt Swallow című számért. Az estén elő is adta a dalt, de ezúttal Cooper nélkül, mivel a színész-rendező éppen a londoni Bafta-díjátadón vett részt.A háromórás Los Angeles-i díjkiosztó háziasszonya, Alicia Keys azzal indította a műsort, hogy a színpadra hívta az Egyesült Államok korábbi first ladyjét, Lady Gagával, Jada Pinkett Smithszel és Jennifer Lopezzel egyetemben, hogy személyes élményeiket felidézve mondják el, miképp változtatta meg az életüket a zene, és erősítette meg őket női mivoltukban. A csillogó, ezüst színű ruhát viselő Michelle Obama megjelenését viharos taps és ünneplés fogadta."Akár a countryzenét szeretjük, akár a rapet vagy a rockot, a zene segít abban, hogy kifejezzük magunkat, a méltóságunkat és a bánatunkat, a reményeinket és az örömeinket" - jelentette ki a volt first lady, aki jelenleg bemutatókörúton népszerűsíti Így lettem (Becoming) című memoárkötetét, amelyet világszerte 28 nyelven jelentettek meg.