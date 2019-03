35 éves a Ghymes: már gőzerővel készül a jubileumi koncertre a zenekar - Belestünk a próbára

Gyönyörűen muzsikálni energiával, sírva-nevetve, jó erősen, aztán szépen halkan. Na ez az egész.

A budapesti Hunyadi János Ének-zene Általános Iskola kórusa vendégként működik közre az ünnepi koncerten. Fotó: Ghymes

Szarka Tamás & Ghymes 35: 35 év legszebb dalai

Budapest, Kongresszusi Központ: 2019. március 24., 19.00



Vendégek:

Szarvas József színművész

Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola kiskórus

Karvezető: Kohlmann Márta

A Kossuth-díjjal elismert felvidéki Szarka fivérek által vezetett Ghymes zenekar az eddigi 35 éves működése alatt több mint 30 országban lépett fel, 25 albumot jelentetett meg, amelyek közül tíz platina-, öt pedig aranylemez lett. Emellett számos díjat, elismerést tudhatnak magukénak.Amellett, hogy a Ghymes zenekar is folyamatosan megújult, alapítói elkezdtek önállóan is dolgozni. Szarka Gyula már közel egy évtizede dolgozik saját projekteken is. Feleségével, Szarka Zsuzsával 2000-ben hozták létre a Nádszegi Napszínházat. Két évadon át volt repertoáron Csak a világ végire... című mesekoncert sorozata a Komáromi Jókai Színházban. Három szólólemeze jelent meg.Szarka Tamás nevét sem csak a Ghymessel kapcsolhatjuk össze. Hogy csak néhányat emeljünk ki: több színház felkérésére komponált zenét az előadásaikhoz, néhány darabban – mint például a Komáromi Jókai Színház "Vérnász" című előadásában, vagy a Szegedi Szabadtéri Játékokon nagy sikerrel bemutatott "Dózsa - tánckrónika Dózsa György tetteiről" című produkcióban – szereplőként is láthatta a közönség. Írt szimfóniát, filmzenéket, 2018-ban ő szerezte az augusztus 20-i tűzijáték zenéjét. Első szólóalbumának bemutatóján a Grammy-díjas gitárossal, Al Di Meolával lépett 1800 ember elé a BKK színpadára. Hamarosan pedig már a harmadik önálló albuma érkezik.A zenekar már egy budapesti próbateremben készül az ünnepi fellépésre. Itt beszélgettünk az alapító Szarka testvérekkel múltról, jelenről, jövőről.Miután a zenekar tagjai megérkeztek a próbaterembe, tízen 20 felé szaladtak. Mindenki tette a dolgát: elrendezték a stúdió berendezését, hogy mindannyian kényelmesen elférjenek a viszonylag – legalább is ennyi emberre – szűk helyen. Előszedték, behangolták hangszereiket, volt aki még kávét kerített magának, mások pedig telefonon intézték az ügyeiket.Ebben a kavalkádban szakított arra időt Szarka Gyula és Szarka Tamás – akiket épp a készülődés miatt nem is tudtuk egy időben megszólítani –, hogy meséljen a zenekar eddigi pályafutásáról, hogy mivel várják a közönséget az ünnepi koncertre, és hogy mik a terveik a jövőre nézve.– Jelentős állomás például az első év, amikor megalakultunk, mert azért ez egy hosszabb folyamat. Egy zenekar szerintem sosem úgy alakul, hogy hopp, és akkor megalakultunk ettől a perctől. Nekünk is egy évig tartott, mire ez kikristályosodott, hogy mégis ki fog játszani. Az első hónapban négyen jöttek-mentek például, ez egy ilyen dolog. Aztán a következő, amikor megszületett a neve a zenekarnak, mert ez is egy, vagy két évig tartott.– Hát tulajdonképpen igen, 35 év. Úgy is mondhatnám, hogy ebben sok minden benne van, főleg dalok. A 35 év alatt mindig arra törekedtünk, hogy a megújulás megtörténjen a saját magunk számára is és a közönség számára is.– Én kicsi gyerek korom óta elvártam magamtól, hogy a lehető legnagyobbat és a maximumot kihozzam magamból, esetleg ha zenekarba keveredek akkor meg abból. Mert a világ legjobbjának kell lenni és a világ legtöbb országába el kell jutni. Másrészt viszont kicsi gyerek koromtól gondoltam, hogy ez tökéletesen lehetetlen. Ebben a kettős tudatban zúztunk aztán a zenekarral évtizedekig.– Azt hogy ezt mi indítja? Ez mind csak ösztön. Ezt én nem számoltam ki, nem hoztam matematikusokat, sem banki szakembereket nem kérdeztem, hogy mit kellene csinálni. Én ezt csak úgy érzem.Sok a muzsika, ami egyszerűen nem fér bele egy zenekar repertoárjába, más a szájíz.Azt, hogy Gyulát mi indította tíz évvel ezelőtt, hogy elinduljon külön, azt meg sem beszéltük, nem ragoztuk különösebben. Nekem is volt egy olyan érzésem, hogy ezt a nótát, azt a nótát így és így kellene most azonnal eljátszani, csodálatos új zenész barátainkkal. És akkor ez ment magától. Akkor én is csináltam egy zenekart, kiléptem egy másik muzsikával.Nyilvánvalóan Gyulának is, nekem is a Ghymes a zenekarom, de megmondom őszintén, sokkal szabadabbul éreztem magam ebben. A Ghymesben már kötöttségek voltak. A Regét és a Tánc a hóban-t és a többi nótát én örökké szeretni fogom, saját gyerekeimnek tekintem, és lám, még mindig tetszik, de mégis ilyen értelemben a repertoárban kötnek. És akkor, ha megengedhettem magamnak ezt a szabadságot, akkor megtettem.Én mindig kénytelen voltam azt csinálni, amit akarok. Ez nem is olyan könnyű. Nem adtak utat, hogy hogy csináljam. Nem is kértem. Ösztönlény vagyok alapvetően, nem számolgatok, nem tudományosan vezettem le. Ezt a zenekart is nagyon kérte az én bensőm, és kiabált belül valami - valami hátulról, lehet, hogy nem is az agyból hanem lejjebbről, innen középtájról az ingem alatt - ami azt mondta, hogy ezt meg kell lépni. És akkor megtettem.De mivel egy zenekar nyilvánvalóan kéri az új zenét is, ezeket az új zenéket oltottam be a Ghymes együttesbe.– Kell az új anyag egy zenekarba, akkor is ha a közönség kéri, akkor is, ha nem. Nyilvánvalóan vannak 30-40-50 éves zenekarok, akiknek vannak régi klasszikusai és a közönség igazából azokra kíváncsi. Márpedig én kívánom az újat. Ha ezt nem kapom meg akár magamtól, vagy a zenekartól, akkor továbblépek és keresem. Meg is találom. Akkor abban is szeretnék élni, nem csak a régiben, hanem a régiben és az újban. Együtt. Hát természetesen ha ez nem adatott volna nekem meg, akkor kénytelen lettem volna úgy csinálni, ahogy ez megadatik: akkor a Ghymes nélkül, egy másik zenekarral.Én sosem figyeltem a trendeket, sosem figyeltem a divatot, soha nem csináltam piackutatást, soha nem kérdeztem a közönséget, hogy mit kellene játszani. A közönség lehet, hogy azért is szereti azt amit csinálok, mert mindig mentem a saját fejem után, mert nem trendkövető vagyok. Nem is érdekel az egész, nem is akarok trendet csinálni.- A kórus nem idegen a zenekartól, sőt! Nagyon szeretjük ezt a hangzást. Valóban ez már régi dolog, valamikor 2007-ben csináltuk az első karácsonyi turnét, azóta dolgozunk kórusokkal az Advent időszakában. Dolgoztunk már együtt az ottani karvezetőkkel, innét van már bizonyos ismeretségünk. Mindig azokat választjuk, akik megbízhatóak, szépen énekelnek, ők is szívesen jönnek, mi is szívesen fogadjuk őket. Ezért szólítottuk meg most erre az ünnepi hangversenyre is ezt a gyerekkórust, hogy a sok gyerekszemmel és a csodálatos hangjukkal még csillogóbbá tegyük ezt a koncertet. Most voltunk velük próbálni. Ez egy kis gyerekekből álló kórus, de csodálatos a hangjuk, és azt gondolom, hogy ez nagyon erősen hozzá fog tenni a koncerthez.– Igen, Jóskával már nem is tudom, milyen régre tehető a barátságunk. Sajnos egy haláleset kapcsán ismerkedtünk meg, amikor Kaszás Attila elment közülünk. Akkor Szarvas József és Pápai Erika keresett meg bennünket, hogy nem csatlakoznánk-e az emléklemezhez amit készítenek. Azóta folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Mi is meghívjuk őt a fesztiválunkra, ő is meghív bennünket az ő fesztiváljára, de egyébként is találkozunk a hétköznapokban.– Ebben a műsorban Szarvas József az Évszakok című, elég nagyívű versemet fogja előadni. Már megkapta az anyagot, készül.– Tulajdonképpen az elmúlt harmincöt év, az egy elég hosszú időszak. Ebben nagyon sok minden benne van. Úgy is mondhatnám, hogy van miből válogatni. Nem is egyszerű ez a dolog, mert nehéz egy olyan összeállítást készíteni, hogy mindenkinek – nekünk is és a közönségnek is – jóízű legyen. De azt gondolom, hogy az a válogatás amit most megtettünk valamilyen módon, ha nem is teljes mértékben de azért átfogó képet mutat majd arról, hogy mi volt ez a 35 év, és hogy hol tartunk most.– Összegyűlünk csodálatos zenész barátainkkal – kilenc-tízen leszünk –, valamint Szarvas Józseffel, régi barátunkkal és a Hunyadi János Ének-Zenei Általános Iskola csodálatos kicsi kórusával, akiknek csillog a szemük, gyönyörűek és gyönyörűen énekelnek. Ott két órára remélem megáll majd az idő, és akkor repülünk egy jót.– Lesz új lemez. Ghymes az szerintem nem, de nekem hamarosan érkezik a szólóalbumom. Emellett ott van az év végéig már lekötött rengeteg koncert, ahová várjuk a drága zsűrit, a közönséget.