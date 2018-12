17 év után otthagyja a TV2-t Liptai Claudia

Élete egyik legnehezebb döntését hozta meg Liptai Claudia : nem hosszabbítja meg a szerződését a TV2-vel, így a Sztárban sztár utolsó adása lesz az utolsó munkanapja –De vajon mi lehetett az oka, hogy elválik Claudia attól a csatornától, ahol több mint másfél évtizede a legnagyobb produkciók részben rá épültek?– Az első és legfontosabb ok a kisfiam, Marci. Az ő érkezését isteni ajándékként fogom fel. Amikor nemrég kórházba került, s nekem dolgozni kellett volna, megfogalmazódott bennem, hogy egy kisgyerek mellett ilyen kötöttségeket nem vállalhatok. A csatorna ugyan toleráns volt, de őket sem állíthatom ilyen helyzetbe. A másik ok pedig az, hogy ma már olyan gyorsan fejlődik a show világa, folyamatosan meg kell újulni. Én voltam az, aki mindig hangoztatta, hogy szeretek alkalmazottként élni, de egy ideje ez is megváltozott. Arra vágyom, hogy a saját magam ura legyek. Elnézve az egykori nagy tévéseket, arra a következtetésre jutottam, hogy váltani, újat csinálni, kipróbálni magam más területen addig kell, amíg megtehetem, s nem akkor, amikor muszáj. Elsősorban szeretném megtanulni a tartalomgyártás minden fázisát. Ezenkívül a férjemmel is forgatjuk a YouTube-ra a sütis műsorunkat, az Édes Kettes-t – magyarázta tele energiával a hangjában Liptai Claudia, aki még egy korábban forgatott Séfek séfe adásban fel fog tűnni hosszú hajjal, de arról fogalma sincs, hogy a TV2-n láthatjuk-e még valaha.hasonló nyilatkozatot kapott a TV2-től is.– Liptai Claudia terhességét és szülési szabadságát a kezdetektől rugalmasan kezeltük, figyelembe véve az igényeit. 2018 végéig kötöttünk vele állandó szerződést, amit 2019-től nem hosszabbítunk meg. A jövőben egyedi megállapodással, műsorokra fogjuk szerződtetni. Jövőre a Séfek séfe műsorvezetőjeként lesz látható a TV2-n és amennyiben hozzá illő műsorformátumot tervezünk, a továbbiakban is számolunk vele – tudatta a csatorna. Claudia tehát szakít a TV2-vel, ami a szerződése értelmében egyben azt is jelenti, hogy minimum fél évig biztosan nem vállalhat tévés munkát, hiszen ez az opció minden televíziós megállapodásában szerepel.