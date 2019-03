Női kézilabda NB II - Komáromi KO: 20 góllal nyert a Mosonmagyaróvári KC

Komárom VSE – Mosonmagyaróvári KC U22 19 – 39 (8 – 24)



NB II. Észak-Nyugat női felnőtt 16. forduló:

Komárom, Városi Sportcsarnok

2019.március 17., vasárnap, 17.00 óra.

Játékvezetők: Babity István – Kaposi Máté Gergely



Mosonmagyaróvári KC U22:

Dávida – Domokos 10, Hudák E. 2 (1), Szalai Zs. 3, Paróczai 3, Márczy 6, Fehér Á. 2

csere: Fritz N. (kapus), Lázár 3, Fenesi 3, Pozsgai F. 2, Szabó Cs. 2, Pusztai B. 2, Fekete F. 1

Utánpótlás edző: Balogh Sándor



Igazi KO győzelmet aratott a Komáromban az MKC U22–es csapata a harmadosztályú felnőtt bajnokságban. Az eddigi tizenöt mérkőzésén csak kettő pontot szerzett komáromi csapat ellen, a mosonmagyaróvári fiatalok is magabiztos győzelmet arattak. Így továbbra is négy pont előnnyel őrzik a dobogós helyezésüket az NB II. Észak – nyugati csoportjában.



Balogh Sándor utánpótlás edző értékelése:Egy nagyon szimpatikusan, a mérkőzés végéig küzdő, de gyenge játékerőt képviselő ellenfelünk volt a mai mérkőzésen. Elsősorban arra kellett tehát figyelnünk, hogy mi a számunkra megfelelő tempóban kézilabdázzunk és ezt meg is tudtuk oldani. Az is pozitívum volt, hogy a keret minden játékosának tudtam lehetőséget adni, sőt mér egy kicsit kísérletezgettünk is, néhány új szerepkörrel.