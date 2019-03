Kerékpár - Alaphilippe nyerte a 110. Milánó-Sanremót

A francia bringás sikere nem meglepő, mivel idén már a második nagy diadalát aratta: két hete szintén Olaszországban győzött az egyre nagyobb presztízsű Strade Bianche elnevezésű viadalon is. A 291 kilométeres erőpróbán a mezőny jelentős része együtt érkezett az utolsó tíz kilométeren lévő emelkedőhöz, ahol a nagy esélyesek közül többen is megpróbáltak elszakadni riválisaiktól, de végül egy 11 fős csoport együtt maradt a 3700 méter hosszú kaptató tetejéig, ahonnan már csak alig több mint 5 kilométer volt hátra a célig.



A befutó során Alaphilippe bizonyult a leggyorsabbnak a belga Oliver Naesen és a verseny két évvel ezelőtti lengyel győztese, Michal Kwiatkowski előtt. A siker értékét növeli, hogy az élcsoportban ott volt a címvédő olasz Vincenzo Nibali és a szlovákok háromszoros világbajnoka, Peter Sagan is. A legendás viadal 110. kiírásán 12 év után volt ismét magyar induló: Kusztor Péter a Novo Nordisk színeiben 141. lett a 175 fős mezőnyben. Ezt megelőzően Bodrogi László képviselte legutóbb a magyar színeket.



Eredmények: Milánó-Sanremo, 291 km: 1. Julian Alaphilippe (francia, Deceuninck-QuickStep) 6:40:14 óra 2. Oliver Naesen (belga, AG2R La Mondiale) azonos idővel 3. Michal Kwiatkowski (lengyel, Sky) a.i. ...141. Kusztor Péter (Novo Nordisk) 10:18 perc hátrány