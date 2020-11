Női kosárlabda NB I – Sima Sopron Basket győzelem – Kikapott az Uni Győr MÉLY-ÚT

11 pontos győri vereség.

Könnyed sikerrel hangolt az Euroligára a Sopron

A Sopron Basket magabiztosan verte a vendég TFSE-t a női kosárlabda NB I szerdai játéknapján. A tavaly magyar bajnok soproniak a jövő héten adnak otthont az Euroliga négycsapatos, buborékos rendszerű csoporttornájának

Sopron Basket – TFSE-MTK 98-67 (25-18, 24-14, 27-18, 22-17)

Kikapott az Uni Győr MÉLY-ÚT

A Csata 11 ponttal legyőzte a vendég Győrt a női kosárlabda NB I szerdai mérkőzésén.

Ludovika-FCSM Csata – Uni Győr MÉLY-ÚT 77-66 (22-17, 17-19, 19-12, 19-18)

A soproniak legutóbb a Magyar Kupa elődöntőjében találkoztak riválisukkal. Ott egy kosarakban igen gazdag, emlékezetes mérkőzésen 99–90-re győztek Gáspár Dávid tanítványai.

A soproni csapat vezetőedzője így vélekedett az esélyekről: „A TF-fel tavaly igen nehéz meccseket játszottunk, most is nagy csatára, kemény küzdelemre készülünk. Ellenfelünknél a mag együtt maradt, és ráadásul a keretük egy felnőtt- és egy utánpótlás-válogatott játékossal bővült Katona Szidónia, valamint Dúl Panka személyében. Várhatóan ugyanazt a lendületes, gyors játékot próbálják játszani, mint eddig. Ami minket illet, most lényegében újra kellett kezdeni a csapat építését, apránként lépegetünk is előre. Ezúttal is további javulást várok, mind védekezésben, mind pedig támadásban.

Hír a soproniaknál, hogy hétfőn este megérkezett a beteg Határ Bernadett helyére szerződtetett montenegrói útlevéllel is rendelkező, amerikai származású center, Glory Johnson, aki csak a jövő heti három Euroliga-meccsen lép pályára.

Kemény csata lesz

UNI Győr MÉLY-ÚT ma 16 órakor a Csata vendége lesz a budapesti Ludovika-arénában. A győriek 23 nap után játszanak ismét bajnokit.

„Azt gondolom, jól dolgoztunk a szünetben is, a válogatottak nyilván játékban maradtak, de az itthoniak is keményen edzettek. Szerintem mozgásban, ritmusban vagyunk, más kérdés, hogy így együtt nem tudni, mire leszünk képesek ennyi idő után. Ha agresszíven védekezünk és nem hagyjuk a Csata húzóembereit lubickolni, akkor lehet esélyünk, de az biztos, hogy roppant kemény találkozó vár ránk, mert otthonában életveszélyes az ellenfelünk. Bízom azonban a lányokban, és abban, hogy talán hosszabb a kispadunk, hiszen végre ismét teljes kerettel tudunk dolgozni” – mondta Iványi Dalma, a zöld-fehérek vezetőedzője.