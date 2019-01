Dakar-rali 2019: Szalayék a 20. helyen zártak

A Szalay Balázs, Bunkoczi László páros a huszadik helyen fejezte be a Peruban rendezett Dakar-ralit, amelyet az autósoknál összetettben - pályafutása során harmadszor - a katari Nasszer al-Attijah nyert meg.



A magyar duó - amely ezzel megismételte pályafutása legjobb eredményét - a csütörtöki zárószakaszt a 22. helyen fejezte be.



"Nagyon nagy drukkal álltam neki ennek a szakasznak, de a szervezők lendületes, élvezhető, jó pályát raktak össze, igaz, egyszer még így is ásnunk kellett - idézte az Opel Dakar Team beszámolója Szalayt. - Megküzdöttünk ezért a célba érkezésért, s ezért a huszadik helyezésért, aminek nagyon örülök. Noha voltunk már huszadikok, évről évre nehezebb a verseny, sűrűbb a mezőny, egyre több gyári autót adnak bérbe és egyre több a jó és rutinos versenyző."



Navigátora, Bunkoczi elmondta, rendkívül "melós" volt a zárószakasz is. "Az utolsó kilométereken már visszaszámoltam, s szurkoltam, most már ne legyen semmi bajunk. A huszadik hely tisztességes eredmény, beállítottuk a legjobbunkat, bár 2012-ben talán valamivel könnyebb volt megszerezni ezt a helyet, mint most."



Nasszer al-Attijah sikerével a Toyota gyár első Dakar-győzelmét ünnepelheti.



A motorosoknál az utolsó szakaszon is első ausztrál Toby Price diadalmaskodott, közel tíz perccel megelőzve a címvédő, osztrák Matthias Walknert. Price második alkalommal nyerte meg a Dakart.



Eredmények (a viadal honlapjáról):



10. (utolsó) szakasz, Pisco-Lima (112 km):



autó (54 célba érkező alapján):

1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (spanyol, Mini) 1:20:01 óra

2. Sebastien Loeb, Daniel Elena (francia, monacói, Peugeot) 42 másodperc hátrány

3. Cyril Despres, Jean-Paul Cottret (francia, Mini) 2:31 perc hátrány

...22. Szalay Balázs, Bunkoczi László (Opel Grandland X) 25:26 perc hátrány



Az összetett végeredménye:

1. Nasszer al-Attijah, Matthieu Baumel (katari, francia, Toyota) 34:38:14 óra

2. Nani Roma, Alex Haro Bravo (spanyol, Mini) 46:42 perc hátrány

3. Loeb, Elena 1:54:18 óra hátrány

...20. Szalay, Bunkoczi 16:37:44 óra hátrány



motor (75 célba érkező alapján):

1. Toby Price (ausztrál, KTM) 1:14:01 óra

2. José Ignacio Cornejo Florimo (Honda, chilei) 2:21 perc hátrány

3. Matthias Walkner (osztrák, KTM) 2:38 perc hátrány



Az összetett végeredménye:

1. Price 33:57:16 óra

2. Walkner 9:13 perc hátrány

3. Sam Sunderland (brit, KTM) 13:34 perc hátrány