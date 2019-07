Ünnepelt a Hegykői Tűzoltózenekar a Tízforrás Fesztiválon

Valami egészen mást akartam csinálni, mint eddig, lírai lemez született, szobapop"

A tűzoltózenekart 2009-ben Szigethi István, Hegykő polgármestere álmodta meg, a muzsikusok Hegykőről és a környező településekről verbuválódtak, többségük korábban a fertődi J. Haydn Zeneiskola növendéke volt. Az együttes művészeti vezetője a településen élő zenetanár, Kiss Vidor.A szombati jó hangulatú ünnepi műsorban indulók, polkák, keringők, hazai, valamint külföldi ismert könnyűzenei slágerek szerepeltek.A műsorvezető, Zambó Istvánné - a hegykői általános iskola igazgatója, a Bolla Géza Gyermekkórus vezetője - kiemelte, a zenekar állandó fellépője Hegykő turisztikai és kulturális rendezvényeinek, de a környező településeken is rendszeresen látható, hallható. Vendégszerepeltek Németországban, Csehországban és Ausztriában - néhány nap múlva ismét csehországi meghívásnak tesznek eleget.A jubileumi műsorban nagy sikert aratott Savanyu Gergely, a Soproni Petőfi Színház színművésze is, aki kuplékat és örökzöld slágereket énekelt a fúvószenekarral.Időpont: 2019. július 21. (vasárnap) 17.00 óraHelyszín: Fertőszéplak, Mindenszentek templomA Magyar Örökség és Budapest Márka díjas Szent Efrém Férfikar célja és küldetése három pilléren nyugszik: egyrészt a bizánci rítusú keresztény világ vokális örökségének kutatása és bemutatása, másrészt a magyar férfikari hagyomány (Liszt, Bartók, Kodály, Ligeti) ápolása, harmadrészt pedig a vokális kortárszene népszerűsítése.Közreműködik:Bubnó Tamás – művészeti vezetőTóth Péter – basszusBubnó Márk – bariton, kontraaltBalázs Edgár – tenorNagy Bertalan – tenorOláh Marcell – baritonPechán Kornél – baritonBubnó Lőrinc – tenorIdőpont: 2019. július 21. (vasárnap) 19.30 óraHelyszín: Hegykő, szabadtéri színpad(Lovasi András)Lovasi András a Kispál és a Borz, valamint a Kiscsillag együttesek gitárosa és dalszerzője idén jelentette meg második szóló albumát. Az újszerű hangszerelésű lemezbemutató koncerten természetesen Kispál és a Borz, valamint Kiscsillag dalok is megszólalnak.Közreműködik:Lovasi András – akusztikus gitár, ének, vokálokSzesztay Dávid – zongora, elektromos gitárErős Márton „Hibátlan" – basszusgitár,Gábor Andor „UFO" – ütőhangszerek, dob,Erős József – oboaMakó Péter – tárogatóKis Árpád – trombitaBizják Gábor – kürt