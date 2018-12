Megújultak az intézmények Répcevisen

Más-más adottsággal rendelkezett az a három épület, amely a jövőben sokkal kevesebb energiát fogyaszt majd

– tudtuk meg Hollósi Pétertől, Répcevis polgármesterétől. A hivatal épületét korábban már ellátták külső szigeteléssel, most a födém kapta meg ugyanezt, ezenkívül korszerűsítették a fűtést, napelemeket szereltek fel, a hátsó kazánház és az önkéntes tűzoltók szobája is teljes szigetelést kapott. Az óvoda is megújult, már sehol sem szökhet ki az épületből a meleg, a napelemek pedig csökkentik az energiafelhasználást. A közösségi tér már rendelkezett több új nyílászáróval, de most teljes körű energetikai korszerűsítésen esett át, kondenzációs kazán adja ezentúl a meleget – sorolta a fejlesztéseket a település első embere.