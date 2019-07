Hosszabb az út a nyaralóig? Nagy csomagokkal, vonaton Sopronból a Balatonra

El lehet képzelni, milyen csomagokkal megrakodva a negyvenfokos hőségben utazni a MÁV szerelvényein, s milyen, amikor a nyílt pályán álló kocsiban várjuk, induljon tovább a vonatunk. A korábbi években egy órával rövidebb volt az utunk

– panaszolta Koós Pálné nyugdíjas olvasónk. Elmondása szerint a korábbi években öt óra alatt lejutott Sopronból Alsóbélatelepre, idén már hat óra a menetidő.– Tavaly ötkor indultam Sopronból, Keszthelyre értem kilenckor, tíz perc múlva indulhattam tovább és tízkor célba értem. Most hatkor tudok Sopronban felszállni, és hiába érek kilenc körül Keszthelyre, várni kell a továbbindulásra. Volt olyan utam, amikor háromszor is hosszú időn át vesztegelt a szerelvény a nyílt pályán, gondolom, meg kellett várnia a szembejövőt. De a negyvenfokos hőségben majd megfulladnak az utasok – mondta el olvasónk, bevallva, legutóbb már csaknem elsírta magát a megpróbáltatásoktól.A panaszt elküldtük a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságához is, ahol állítják, olyan sokat nem kell várniuk az utasoknak.– A vonat a keszthelyi állomáson menetrend szerint fél órát várakozik. Ennek az az oka, hogy a balatonszentgyörgyi állomás és a dél-balatoni vonal nyári, sűrített menetrendje nem teszi lehetővé, hogy Keszthelyről előbb elinduljon. Ilyenkor más vonatok élveznek elsőbbséget. Balatonfenyvesen vár még tizenhét percet a déli parti sebesvonat érkezésére – írták válaszukban. Ajánlottak egy másik lehetőséget is: Sopronból 6.44-kor indul a szombathelyi személyvonat, Szombathelyen át kell szállni a Kék Hullám sebesvonatra, Ukkon a keszthelyi személyvonatra, Keszthelyen pedig a Balaton expresszvonatra. Ez az út legalább ötven perccel rövidebb.