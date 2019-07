Családbarát övezetté válik a Fertő-part

Kárpáti Béla, a Sopron–Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. Fotó: Magasi Dávid

– Jelenleg a beruházással érintett terület rehabilitáció­ja zajlik, s annak érdekében, hogy ne sérüljenek a természeti értékek, a nádvágási munkák mellett a megtartható fákat egyedi védelemmel látjuk el. Terveink szerint sokkal több őshonos fát telepítünk majd, mint amennyi valaha is volt a hatvan hektáron – részletezte a vezérigazgató, aki hozzátette: a stranddal, játszóterekkel, sportpályákkal, az újonnan építendő vízi teleppel, a jelenlegi nemzetközi kikötő átfogó korszerűsítésével, az ökocentrummal és a látogatóközponttal a magyar családok felüdülését szolgálják. – Valamennyi társadalmi réteg igényeire és lehetőségeire gondolva hozunk létre kempinget, motelt, bérelhető parti házat, de négycsillagos szállodát is, hogy mindenki bátran választhassa úti céljául a Fertő tavat, s a környező vidék egyedi látnivalóinak megtekintésére is szánhasson időt.– Az üdülőövezet nagyszabású beruházása ugyanakkor elidegeníthetetlen állami tulajdonú területet érint, amely nem adható magánkézbe. A Fertő-parton kizárólag bérlemények vannak és lesznek – folytatta Kárpáti Béla. – Sok vitát és eltérő véleményeket gerjesztett a pár éve leégett cölöpházak jövője. Ezek korábban soproni cégek dolgozóinak pihenését szolgálták. Most viszont, a privatizáció révén egy szűk körhöz tartoznak, elzárva a területet a nagyközönség elől, illetve több közülük osztrák érdekeltségű. Fennmaradásuk vagy elbontatásuk még nem eldöntött kérdés, de kétségkívül fogy körülöttük a levegő. Hatályban van ugyanis egy olyan törvény, amely szerint nem állhatnak magyar állami vízterületen ilyen és hasonló létesítmények. Másrészt a cölöpházak nem felelnek meg a jelenleg érvényben lévő katasztrófavédelmi és környezetvédelmi szabályoknak sem – zárta a vezérigazgató.