Bérmálás a rácsok mögött Sopronkőhidán

Dr. Veres András megyés püspök főcelebrálásával ünnepi szentmisét tartottak a börtönkápolnában. Balra Butsy Lajos börtönlelkész. Fotó: Magasi

– Korábban lopások, majd hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt ítéltek el, legutóbb öt év hat hónapra. 2020 márciusában szabadulok. Az életem nem úgy kezdődött, hogy bűnöző leszek, istenfélő volt a családom. Aztán tizenkét éves koromban elvesztettem édesanyámat, s utána megváltozott a sorsom. Budapesten rossz társaságba keveredtem, s innentől kezdve lefelé vitt az utam. A börtönlelkészek által csak a fegyintézetekben jutott el hozzám ismét Isten szava, aminek nagyon örülök. Most erőt merítek belőle a jövőmhöz – mondta érdeklődésünkre Osztojkán Károly, aki egyike volt annak a tíz elítéltnek, akit a bérmálkozás szentségében részesített dr. Veres András megyés püspök a hétvégén.– Minden ember javulhat, ki többet, ki kevésbé. Jézus azt mondta, a mennyek országában jobban örülnek egy megtértnek, mint kilencvenkilenc igaznak. Ugyancsak Jézus szavai, hogy nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek van szükségük a gyógyulásra, az orvosra. Küldetésünk is ebből fakad, hogy ilyen lelkülettel forduljunk a börtönben ülőkhöz és más, ugyancsak lelki támaszra szoruló embertársainkhoz. Az országosan megszervezett börtönpasztoráció meghozza a maga gyümölcseit, vannak megtérők. Ez alkalommal is sokukon látszott, hogy a karácsonyra való ráhangolódás részeként élik meg a bérmálkozást – nyilatkozta a Kisalföldnek dr. Veres András megyés püspök.– A sopronkőhidai fegyintézet hétszáz fogvatartottja közül hatvanöten járnak rendszeresen szentmisére, s ötvenöten pedig lelkigyakorlaton is részt vettek – számszerűsítette munkálkodásuk eredményét Butsy Lajos börtönlelkész, fertőrákosi plébános. – Hit- és erkölcstan-, Biblia-, illetve egyházzenei órákat tartok a hét több napján, mindezzel a lelki közösséghez való tartozás érzését erősítjük. Nemcsak a rácsokon belül, hanem szabadulásukkor a reintegrációban is próbálok segíteni nekik. Eddig több embernek sikerült munkahelyet és szállást találni, számos szabadulttal pedig telefonon tartom a kapcsolatot. Remélem, mindez hozzájárul ahhoz, hogy Isten nevében életük újra rendezett mederben folyhasson.