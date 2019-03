Vadasparkból állatkert Kisfaludon - fotók

Böröczky Rolandnak igazán jó segítsége akad az állatok etetésében szintén Roland nevű kisfia személyében.

Fotók: Kustor Réka

A Kisfalud szélén lévő, egykor fás, bokros terület ma már a háztáji, valamint az egzotikus állatok és madarak hangjától hangos. Három éve, hogy Böröczky Roland és Papp Zoltán gondolt egyet, s letették a leendő állatkert alapjait. Az alapítók eleinte hobbitartásban gondolkodtak, újabb lépésként szabadidőparkká avanzsáltak, s talán maguk sem gondolták, hogy a következő mérföldkő ily hamar elérkezik. Zoo Kisfalud – Állat és Szabadidő Park néven nemrégiben megkapták az állatkert minősítést.Böröczky Roland lapunknak elmondta, hogy tavaly Kisfalud lakosságának a kilencszerese, több mint hatezer-háromszáz látogató volt kíváncsi az állat- és szabadidőparkjukra. Családoknak, gyermekcsoportoknak és turistáknak szolgáltatnak bőséges látnivalót.– Természetes környezetben, megfelelő életteret biztosítva mutatjuk be hat kontinens több mint 60 állatfajának közel 180 egyedét. A fák között sétálva a Kárpát-medence vadon élő állatai mellett egzotikus fajokkal, ősi magyar és távoli tájakon élő háziállatokkal is megismerkedhetnek a látogatók. Madárbarát tanösvényen a vendégek egy rövid séta közben gyönyörködhetnek a madarakban és az őket körülvevő természetben – állítják egybehangzóan az alapítók.Egyesületük tagjai között van biológiatanár, zoológus, állatorvos, kertésztechnikus, így az érkező gyermekcsoportoknak zoológiai és környezetvédelmi ismeretekről is beszélnek. A magánkézben lévő állatkertben ugyanis nagy hangsúlyt fektetnek az oktatásra, úgy tartják, a természet szeretetére nevelés már kisgyermekkorban megkezdődhet. – Az állatok és a természet szeretetét, a környezettudatos magatartás kialakítását és az emberi értékek fontosságát közvetítjük – mondják.Mint megtudtuk, a látogatók leginkább a háztáji udvarnál időznek, ahol törpemalacok, kecskék és háztáji szárnyasok vannak. Különleges állataik között találunk indiai antilopot és pettyes szarvasokat. Utóbbival az új év másnapján bővült az állományuk, de kameruni juhok és kenguru is született már parkjukban, s a terveik között szerepel például szurikáták beszerzése. Az állatkerti működési engedéllyel a lehetőségeik is tovább bővülnek, hisz olyan állatfajokat is bemutathatnak a jövőben, melyekre kizárólag csak állatkerteknek van jogosultságuk.Az etetésen, simogatáson túl már az állatkert lakóinak támogatását szolgáló "örökbefogadásra" is lehetőségük van a vendégeknek. Egy biztos, a mindennapos nyüzsgés után a kisfaludi állatkertbe látogatók mindamellett, hogy közelebb kerülnek a természethez, nyugalomra és harmóniára lelhetnek.