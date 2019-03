A tavalyi rekordot idén ismét túlszárnyalta a Kapuvári Böllérmáj Fesztivál - sok-sok fotó

Ízletes ételek, széleskörű gasztronómiai kínálat, több mint félszáz főzőcsapat, jóllakott vendégsereg, remek hangulat. - így foglalhatnánk össze röviden a szombaton ötödik alkalommal megrendezett Kapuvári Böllérmáj és Gasztronómiai Fesztivált. Ám e rendezvény ennél hosszabb beszámolót kíván. A kapuvári önkormányzat , a Fesztivál Hungária kft és az ÍzvadÁszok Kapuvár szervezte rendezvény középpontjában az Orbán József által megálmodott kapuvári gasztro különlegesség, az országszerte híres kapuvári böllérmáj állt, de a versenyzők egyéb finom ételekkel, és süteményekkel is előrukkoltak. Nem csak a jó ízekre, de a fellépők révén a kulturális kikapcsolódásra vágyók igényeit is kielégítette e fesztivál. Látványosra sikeredett az „ízvadászokos" gasztro show is. E során Magyar László és Magyarné Pócza Katalin a színpadon készítette el kapuvári böllérmájat, miközben a Kapuvári Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület tánca szórakoztatta a nagyérdeműt.A versenyen az ország minden pontjáról ötvenegy csapat mérette meg magát. Árok József a szerbiai Magyarkanizsáról érkezett, harmadik alkalommal vettek részt a fesztiválon. – Böllérmáj és nyúlpaprikás. – beszélt az általuk készített menüről, s kihangsúlyozta, hogy már a jó társaságért is megérte ennyit utazni. – Jövőre is itt leszünk! - irányozta elő.A 17 éves Major Ákos a Höveji Nyakleves csapatát erősítette. A főzés iránti szenvedélye gyermekkorában kezdődött, már 6-7 évesen is szívesen sertepertélt a konyhában. – Hetedikes koromban döntöttem el igazán, hogy a szakács pályát választom. – kezdte a végzős tanuló, aki a szombati rendezvényen a Szabadtűzi Lovagrend ifjú lovagi kitüntetésében részesült, s várhatóan már áprilisban a magáénak tudhatja a következő fokozatot. –Ez a kitüntetés felelősséggel jár mind a magatartásban, mind a kötelező ízekben. Örülök, hogy sikerült elérni. – mondta, majd a jövőképére is kitért – Először is legyenek meg a vizsgáim. Idővel szeretnék konyhafőnök lenni, megálmodni, megalkotni a sajátos ízvilágom, majd tanítani, átadni a megszerzett tudást. – sorolta.Pető István Venesz-díjas mesterszakács volt a zsűri elnöke. Beszédében kiemelte, hogy ekkora verseny, mint a mostani, még nem volt Kapuváron, sőt, országosan is kiemelkedőnek mondható. Az ételek elbírálásához idén először két csapatból álló zsűrit állítottak. A verseny által a magyar konyha megismertetése, fejlesztése a legfőbb feladat, mely elérte célját - Közösségkovácsoló ereje van – hangsúlyozta, hozzátette - Az indulók pedig tovább fényezték a magyar konyha sikereit.E nézetet osztotta Magyar László is. Az ÍzvadÁszok rendszeres résztvevői az országos gasztroversenyeknek, így van összehasonlítási alapjuk. Külön szót érdemel a főzőcsapatok kiemelkedő száma – Ötvenegy csapat indult a versenyen. Ilyen széleskörű ételsor nem került korábban a zsűri asztalára. Volt, aki 3-4 féle ételt, s emellé süteményt is készített. Külön öröm, hogy a megye minden városából jelentkeztek, valamint Szerbiából is érkezett három csapat. - mondta az ÍzvadÁszok vezetője.Mind a vendégek, mind az induló csapatok számában rekordot döntött rendezvényt sikeresnek ítálte Hámori György, Kapuvár polgármestere is. A városvezető nem csak a megjelenteknek, azoknak is köszönetét fejezte ki, akik munkájukkal segítették a fesztivál megvalósulását. Végül díjakat adott át. - Kapuvár város önkormányzata a település várossá válásának 50. évfordulója alkalmából emlékérmet alapított, melyet azon magánszemélyek, gazdasági társaságok, civil szervezetek kaphatnak, akik sokat tesznek a városért. Idén először a „Kapuvár 50." emlékérmet az önkormányzat döntése alapján a Kapuvári ÍzvadÁszok kapják. – mondta a polgármester, aki ugyancsak Kapuvár 50. emlékérmet adott át munkájuk elismeréseként a Renátó Design bt-nek, valamint egy üvegplakettet a rendezvények lebonyolításában aktívan közreműködő Axnix Imrének.A vándorserleget sütemény kategóriában a Tupper Séfek, böllérmáj kategóriában a Farádi Önkéntes Tűzoltók csapata nyerte el. Utóbbiak meghívást kaptak a 8.Kárpátmedencei Történelmi Hadikonyha szemle és Főzelékfőző, Süteménykészítő versenyre.