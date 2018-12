1,2 kilométeres szakasszal bővült a kerékpárút- hálózat Szanyban

A gyerekek vették legelőször birtokba az 1,2 kilométernyi, új kerékpárutat Szanyban. Fotó: Tóth Imre

A szanyi önkormányzat 2003-ban indította el a helyi kerékpárútprogramot. Akkor 600 méteren építették ki az aszfaltcsíkot az Interfa üzemétől a Szabadság utcáig. Öt évvel később újabb 900 méteren fejlesztettek, a hétvégén pedig átadtak egy 1,2 kilométeres szakaszt. Ezzel a beruházással gyakorlatilag a falu északi végétől egészen Rábaszentandrásig lehet kerékpározni biztonságos körülmények között.A mostani építkezés 82,5 millió forintba került, amihez 75 millió forintos európai uniós támogatást kapott a falu – tudtuk meg Németh Gergelytől, Szany polgármesterétől. Saját forrásként a község 7,5 millió forintot biztosított. A Kossuth utcában 445 méter osztott, csak a kerékpáros-közlekedést szolgáló kerékpárút épült. A Béke utca burkolatának felújításával 647 méteren úgynevezett kerékpárnyomot alakítottak ki. Németh Gergely szerint nagy szükség volt a kerékpárút-hálózat bővítésére Szanyban. Több indokot is felsorolt a polgármester.– Egyrészt az M86-os út átadása után érezhetően növekedett az átmenő forgalom falunkban. Másrészt az északi iparterületen egyre több a munkahely és a falubeliek közül sokan kerékpárral közlekednek. Ezért fontos volt, hogy a beruházást elvégezzük, hiszen a biciklizők biztonságát az önkormányzatnak kell garantálnia – fogalmazott a polgármester. – Így gyakorlatilag a község bármely területéről kerékpárral kényelmesen és biztonságosan elérhetik munkahelyüket a helyiek, sőt, a rábaszentandrásiak is.Németh Gergely hozzátette: Szany déli, Pápa felőli végéig még szeretnének kerékpárutat építeni, amihez keresik majd a pályázati lehetőségeket. Abban is bíznak a községvezetők, hogy hamarosan a településen átvezető, a közútkezelő fenntartásában lévő útburkolat is teljesen megújul.– A legutóbbi közmeghallgatáson is kiderült, hogy erre nagy az igény. A faluközpontban, az úgynevezett Pellengéren egy körforgalom kiépítése jelentene megoldást a biztonságos közlekedésre. Azt is régóta várjuk, és remélem, hamarosan megvalósul, hogy a Szanyt a 86-os főúttal összekötő szakaszt is felújítják – jegyezte meg Németh Gergely.