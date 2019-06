Elfogynak az utolsó belvárosi lakások

Nyílt nap az Amadé házaknál: tekintse meg az utolsó 10 eladó lakást! Kérjük, amennyiben részt venne az Amadé házak projekt nyílt napján, részvételi szándékát jelezze a +36-30/216-5563-as telefonszámon vagy az info@amadegyor.hu e-mail-címen, ahol egyúttal bővebb tájékoztatást is nyújtunk.

Beigazolódnak az ingatlan­szakértők várakozásai: az in­gat­lanpiac felbolydult, a még 5%-os áfával elérhető la­kások szinte mind elkeltek. A nagyobb alapterületű, többszobás lakásokból még van kínálat, ezért a nagycsaládosoknak most kell résen lenniük!Az Amadé házak Győr belvárosi részén épülő társasházi projekt nagy figyelmet kapott az elmúlt időszakban. Az épületegyüttes a hazánkban még kuriózumnak számító hővisszanyerős szellőztetőrendszere miatt vált felkapottá, amely a lakások jó értékállóságát és a benne élők komfortját is emeli.− Remek ütemben haladunk az Amadé házak építésével, a lakásokat még az idén fűtéskész állapotban átadjuk az új tulajdonosaiknak. Az elmúlt héten tartottuk az Amadé bokrétaünnepét, mivel befejeztük mindhárom épületünk szerkezetépítését – mondta Bodor Gergő, az Amadé Projekt Kft. ügyvezetője. Az elmúlt hetekben beléptünk az utolsó 10 lakásunk értékesítési fázisába. Ezek a lakások főleg a családosok számára kedveznek, hiszen 61 és 78 négyzetméteresek, nappali + 2 vagy 3 szobásak, és a belső udvarra néző terasszal rendelkeznek. A kisebb alapterületű ingatlanjaink gyorsan elkeltek, hiszen az Amadé házak elhelyezkedésüknek és kiemelt gépészeti megoldásaiknak köszönhetően remek befektetést jelentenek.− Tudjuk, hogy a családosok jóval óvatosabban választanak, ezért számukra szeretnénk nyílt napot tartani június 21-én, ahol megismerhetik az Amadé házakat, a még szabad lakásokat. Az új lakókkal együtt mi is beköltözünk az Amadéba, hiszen az épületet a későbbiekben sem fogjuk magára hagyni. Ellátjuk a közös képviseletet, gondozzuk és karbantartjuk a saját helyi irodánkból – tette hozzá Bodor Gergő.