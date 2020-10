Tíz új alkotást láthatunk a Spanyol Filmhéten

Az idei programban szereplő 10 alkotás közül kilenc kortárs történet, az egyetlen kivétel a filmnapok nyitófilmje, amely a Franco-diktatúra kezdetén játszódik.

Tíz új alkotást, köztük történelmi filmet, vígjátékot, komikus thrillert, dokumentarista alkotást, női mozit és romantikus drámát is láthat a magyar közönség az idei Spanyol Filmhéten, amelyet október 27. és november 1. között tartanak Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

Az idei programban szereplő 10 alkotás közül kilenc kortárs történet. Az egyetlen kivétel a filmnapok nyitófilmje, Alejandro Amenábar Oscar-díjas rendező Amíg a háború tart című új alkotása, amely a Franco-diktatúra kezdetén, 1936-ban játszódik a salamancai egyetemen, a híres író, Miguel de Unamuno történetén keresztül idézi fel az akkori életet. A tavalyi év egyik legjobban várt, rendkívül látványos spanyol filmjét tizenhét Goya-díjra jelölték, végül ötöt kapott meg, köztük egyet Eduard Fernández Millán Astray tábornok megformálásáért – olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.

A filmnapok válogatásában szereplő Két víz között című film két cigány fiútestvér egymásra találásáról szól, lenyűgöző természetességgel, amatőr szereplőkkel.

Rodrigo Sorogoyen rendező korábbi Oscar-jelölt rövidfilmjét, az Anyát egészítette ki egész estés mozivá. A film címszerepét alakító Marta Nieto a legjobb női alakítás díját kapta Velencében. A Petra című film főszereplője Bárbara Lennie-t pedig Európai Filmdíjra jelölték teljesítményéért.

Láthatja a magyar közönség a három barátnőről szóló Láthatatlanok című filmet, amelynek egyik főszerepét Emma Suárez játssza.

A komédiák közül a Bármikor abbahagyom című alkotás egy jól sikerült remake drogvállalkozásba kezdő egyetemi tanárokról, A vonatozás előnyei című komédia pedig egy pszichiátriai klinika különös ápoltjáról szól.

Bemutatkoznak az új generáció tehetségei is. Ebben az évben a legjobb elsőfilm Goya-díját elnyert Belén Funes katalán filmrendezőtől az Egy tolvaj lánya című alkotást, Oliver Laxe Cannes-ban is díjazott, A tűz hatalmában című filmjét és Carlos Marques-Marcet Az eljövendő napok című romantikus drámáját is láthatja a magyar közönség.