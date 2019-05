Sárga bársonyvirágba borult Bangkok a király tiszteletére: a thaiok hisznek a szerencsés napokban

Koronázási kellékek



A sokat emlegetett öt koronázási kellék: a győzelem koronája, a győzelem kardja, a királyi papucs, egy szigony és egy legyező. Ezek hindu és buddhista jelképek, különböző korszakokból származnak. A legyezővel például el kell söprögetni az emberek búbánatát.

Ki hazát cserél, szívet cserél

Maha Vadzsiralongkornt, azaz X. Ráma thaiföldi uralkodót háromnapos szertartás keretében koronázták királlyá. A ceremóniára már régóta készül a thai nép. Fotó: MTI

Háromnapos szertartás

Marcsi és férje, Nipol követte a koronázási ünnepség eseményeit.

egyensúlyozó szerep

Hindu és buddhista hagyományok

Turisztikai célpont



Thaiföld a világ egyik első számú turisztikai célpontja, hírnevét elsősorban gazdag kultúrájának és a mai napig élő évezredes hagyományainak köszönheti. Thaiföldön nemzeti parkok kiterjedt hálózatát alakították ki. Közülük legnagyobb a Keng Kracsan Nemzeti Park. A legtöbb nemzeti park könnyen megközelíthető. A parkok egy része tengeri park, amely a partvidék, a szigetek és a tenger élővilágát óvja. Összeolvad a Távol-Kelet minden színe. Évezredes kultúrát őrző buddhista szentélyek, ősi kolostorok, pazarul díszített templomok, meseszerű paloták, merev arcú óriás Buddha-szobrok, csendes halászfalvak, pezsgő életű fürdőhelyek és az éjjel-nappal lüktető gigantikus metropolisz, Bangkok várja a turistákat. Népszerűek a fővárosban a girbegurba vízi csatornák, továbbá északon az évszázados hagyományaikat őrző, nomád életmódot folytató hegyi törzsek romantikus települései. 2009-ben az idegenforgalomban Bangkok a második leglátogatottabb város volt a világon. (Forrás: Wikipédia)

– Szép jó estét Thaiföldről! A mai nap különleges, nem történik ilyen minden nemzet történelmében és életében. Délután, a ma megkoronázott uralkodó, Őfelsége X. Ráma monogramjával ellátott sárga pólónkat felöltve bejöttünk Bangkokba – kezdi blogjában élménybeszámolóját Marcsi Thongklam, Ázsiában élő magyar feleség. Két héttel ezelőtt, háromnapos szertartás keretében megkoronázták Maha Vadzsiralongkornt, X. Ráma thaiföldi királyt Bangkokban. Hetven év óta ez az első koronázás. Vadzsiralongkorn 2016-ban lépett a trónra, édesapja, az 1946-tól hét évtizeden át uralkodó, köztiszteletnek örvendő Bhumibol Aduljadedzs (IX. Ráma) halála után. Az uralkodó apjának gyászolása miatt halasztotta mostanáig a megkoronázását.Marcsi beavat bennünket a kulturális különlegesség részleteibe. – Az óváros szélén szálltunk le, és elsétáltunk a királyi palota előtt. Minden thai sárga pólót viselt, és a hatalmas képernyőkön nézték a ceremóniát. Szívemben különleges érzés fogott el, és büszkén viselve a sárga pólómat thai férjem, Nipol oldalán sok-sok mosolyt kaptunk. A királyi palota főbejáratánál izgatottan vártuk, hogy ha messziről is, de pár percre láthassuk új királyunkat, akit a trónján vittek a Smaragd Buddha templomából a palotába. Amint megpillantottuk, a thaiok kiabálták, hogy hosszú életet a királynak!, én pedig az örömtől lemerevedve könnyes szemmel éltem meg ezt a pillanatot. Ahogy korábban egy kedves követőm írta, aki hazát cserél, az szívet cserél. Ez tényleg igaz, ma még jobban tudatosodott bennem, hogy ide tartozik a szívem – élhetjük át mi is Marcsi segítségével a thai király koronázásának szertartását, amire már régóta készült a thai nép.– A legutóbbi koronázás a múlt század közepén volt; 1950. május 5-én, amikor Bhumibol Aduljadedzs királyt, a most megkoronázott király édesapját koronázták. A koronázás időpontját vallási vezetők és asztrológusok állapítják meg. A thaiok nagyon hisznek a csillagok állásában és a szerencsés időpontokban. Például mikor beköltöznek egy lakásba, mindig megnézik, mikor van szerencsés nap. Hogyan is készült a nép a koronázásra? A királyi palota környéke és a koronázási szertartás útvonala mentén az épületeket és az utakat felújították, az utak közti kis szigeteket virágokkal díszítették, kitűzték őfelsége, X. Ráma, Vadzsiralongkorn uralkodó zászlóját, amelynek sárga színe a tiszteletet jelképezi. X. Ráma, csakúgy, mint édesapja, hétfőn született. A zászló közepén pedig a király címere látható a monogramjával – meséli Marcsi. Hozzáfűzi: – A thaiok minden hétfőn sárga pólóban, felsőben mennek dolgozni, ezzel is jelezve hűségüket a monarchiához és az uralkodóhoz. Természetesen IX. Ráma, az elhunyt uralkodó képe ugyanúgy ott van a házakban, épületekben, otthonokban, ahogy örökké tovább él a thaiok szívében.– A koronázás ceremóniájára nagyon sokan mentek a sárga bársonyvirággal és orchideával feldíszített óvárosba, ahol hatalmas kivetítőkön lehetett nézni az eseményeket. A hely szűkössége miatt kevesen tudtak a királyi palotába vagy annak környékére menni. Mindenki sárga felsőben, kezében a thai és az új uralkodó zászlójával hangosan kiabálta: hosszú életet az új királynak!– A királyság utódlása a thai monarchiában már több mint egy évvel ezelőtt eldőlt; IX. Ráma halála után egyértelmű volt, hogy a trónutódlás hogyan fog történni – mutat rá Rónaháti Cecília. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoportjának munkatársa azt is elmondta: a thaiföldi politikának nem is ez most a sarokköve, hanem a májusban lezajlott választások.– 2014 óta volt ugyanaz a kormányzat, és azóta most rendeztek először választást. Érdekes eredmény született. Ez független az uralkodótól. A thai politikában nagy érdekesség, hogy a király „quasi" egyensúlyozó szerepet tölt be a tőle függetlenül dolgozó politikai környezetben. Februárban kristályosodott ki, hogy X. Ráma is ezt az egyensúlyozó szerepet szeretné betölteni, és az édesapja nyomdokaiba kíván lépni. Még X. Ráma édesapja találta azt ki, hogy mivel a három hatalmi ág – törvényhozás, közigazgatás és igazságszolgáltatás – közül egyik sincsen közvetlenül az uralkodó kezében, a negyedik hatalmi ághoz, a médiához folyamodott, és megpróbált annak segítségével egyfajta mérleg szerepet betölteni.– A thaiok mindig is imádták az uralkodójukat – érvel Rónaháti Cecília, és elmagyarázza, hogy a thai király legitimációja kettős. – A hindu gyakorlat és emlékezet szerint az uralkodó elég erős, bátor és elég katona ahhoz, hogy meg tudja védelmezni az övéit. Ez inkább jellemző Kambodzsában, de megtalálható a thai hagyományban is. Emellett van a buddhista hagyomány, a buddhista jó uralkodó archetipusa, aki tisztában van a népére vonatkozó dharmával, a törvényszerűségekkel. Tudja, mi a jó a népe számára. Az uralkodó ezáltal képes elválasztani a jót és a rosszat, a helyeset és a helytelent. Ez a képesség legitimálja őt, hogy átmeneti törvényeket hozhasson.